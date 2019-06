La Champions del Liverpool | Triple H a WrestleMania e LeBron senza Playoff | è il 2019 | ma

sportfair

(Di lunedì 3 giugno 2019) Siamo nel, ma lo sport sembra essersi fermato al 2005. Dalcampione d’Europa al match difraH e Batista: quante analogie a distanza di 14 anni! Accade spesso che nello sport determinate imprese restino uniche, cristallizate nel tempo: tanto belle e incredibili da risultare impossibili da ripetere, alcune volte per diversi anni, altre addirittura per sempre. Per una serie di particolari coincidenze però, ildello sport è stato identico, per diversi aspetti, all’anno 2005. Le analogie sono sorprendenti. Alfredo Falcone/LaPresse Partiamo dall’ultimo evento appena conclusosi, la finale diLeague. Ilè appena tornato sul tetto d’Europa battendo il Tottenham per 0-2 grazie ai gol di Salah e Origi. Per conquistare la sestaLeague della loro storia, i Reds hanno dovuto aspettare ben 14 anni: era ...

