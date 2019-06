La casa di carta 3 | trailer e spoiler | la banda di nuovo insieme per salvare Rio

Blastingnews

(Di lunedì 3 giugno 2019) Dopo il successo delle prime due parti, compresa la vittoria come miglior serie drammatica agli International Emmy Awards, Laditornerà su Netflix il 19 luglio con i nuovi episodi. Le vicende della terza parte riprenderanno esattamente da dove si è conclusa la seconda. Laè riuscita a fuggire con il bottino, ma sorgeranno nuovi problemi e sarà necessario ritornare in azione, questa volta non per soldi ma per liberare un compagno rapito. Netflix oggi ha diffuso ilufficiale della terza parte della serie spagnola che ha conquistato milioni di appassionati in tutto il mondo, diventando la serie non in lingua inglese più vista degli ultimi anni. La nota piattaforma di streaming online ha organizzato una campagna promozionale in grande stile. Sabato, infatti, è stato presentato il cast della serie in occasione della finale di Champions League e oggi è stato ...

NetflixIT : Tutto bellissimo: nuovi membri, esplosioni, Denver che ride, ok. … ma Arturito? La casa di carta: Terza parte arriv… - NetflixIT : Signori, è arrivato quel momento. #LCDP3 ?? Documenti ??? Estate 2019 ??? Countdown La Casa di Carta 3… - DAZN_IT : Helsinki de 'La Casa di Carta' sugli spalti per Badalona-Barcellona ?? Colpo in vista? ?? #LigaEndesa… -