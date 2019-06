La campagna di Call of Duty | Modern Warfare potrà essere giocata da diversi punti di vista

In Call of Duty : Black Ops 5 potrebbe tornare la campagna single player : Kotaku ha pubblicato un report che sostiene che il Call of Duty del 2020 sarà sviluppato da Treyarch e sarà Black Ops 5. Come forse saprete, il " Call of Duty 2020" dovrebbe essere sviluppato da Sledgehammer ma, a quanto pare, al suo posto Treyarch entrerà come sviluppatore principale e realizzerà ancora un altro Black Ops. Detto questo, come segnala Comicbook, invece di iniziare completamente da zero, Treyarch sta prendendo ciò che hanno creato ...

Call of Duty Black Ops 5 : campagna - nuovo sviluppatore - data di uscita ed altro : Alla fine del 2019 potremo mettere le mani su un nuovo capitolo della serie Call of Duty, che non sarà Black Ops 4, in quanto come da tradizione si alterna ad altre saghe del suddetto franchise. Nonostante non sappiamo ancora molto sul capitolo di quest’anno, Activision ha già iniziato a parlare del Black Ops 5 che arriverà nel 2020. Call of Duty Black Ops 5 free to play? In un recente incontro con gli azionisti, ...