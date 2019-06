Kikò Nalli bacia Ambra in diretta e piange per i figli | “Saremo fuoco”

Grande Fratello 16 - la dichiarazione d'amore ed i baci tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo (video) : Kikò Nalli, nel corso della semifinale del 'Grande Fratello 16', è stato raggiunto da Ambra Lombardo nel Lido Carmelita. L'hair stylist ha avuto modo di confessare tutto il suo amore nei confronti della bella professoressa. I due innamorati, dopo settimane di lontananza, hanno modo, stasera, di dichiararsi pubblicamente con parole molto affettuose ed una serie di baci prolungati:prosegui la letturaGrande Fratello 16, la dichiarazione d'amore ...

Gf - Kikò Nalli pensa ad Ambra : "Sono curioso di rivederla" - : Luana Rosato Kikò Nalli, a pochi giorni dalla fine del Grande Fratello 16, pensa ad Ambra Lombardo e a cosa possa succedere con lei quando le telecamere si spegneranno Mancano pochi giorni alla fine del Grande Fratello 16 e Kikò Nalli inizia a pensare a cosa accadrà fuori e all’incontro con Ambra Lombardo, la donna che è riuscita a rubargli il cuore dopo la fine del matrimonio con Tina Cipollari. Nonostante abbia manifestato qualche ...

Gf - Kikò Nalli in lacrime per i figli : "Si devono ricordare di me" - : Francesca Ajello Kikò Nalli si è lasciato andare ad un pianto liberatorio nel confessionale del Grande Fratello: l'hair-stylist vorrebbe che i suoi figli si ricordassero di lui in maniera sempre positiva, anche quando non ci sarà più All'interno della casa del Grande Fratello basta poco per far venire le lacrime agli occhi ai concorrenti, che già da più di due mesi sono reclusi in maniera forzata. Anche Kikò Nalli non è immune dalla ...

Kikò Nalli pensa a Tina Cipollari/ Video : 'mi innamorai di lei perchè...' : Kikò Nalli pensa a Tina Cipollari e nella casa del Grande Fratello 2019, a Taylor Mega svela cosa gli fece perdere la testa per l'opinionista.

Kikò Nalli affronta Michael Terlizzi : “Stai dicendo una bugia” : Grande Fratello: Michael Terlizzi in lacrime per il confronto con Kikò Nalli Un duro scontro notturno si è consumato tra Kikò Nalli e Michael Terlizzi al Grande Fratello. I due concorrenti in camera da letto, insieme a Gianmarco Onestini, hanno dato il via a un dialogo infuocato in cui a scaldarsi è stato l’hairstylist. Kikò Nalli ha notato un momento di sconforto di Michael e ha cercato di spronarlo ad aprirsi con lui e a reagire. ...

Grande Fratello 16 - Kikò Nalli racconta a Taylor Mega la sua storia con Tina Cipollari : Nonostante la vicinanza con Ambra e un matrimonio naufragato da un paio d'anni, Kikò Nalli ha avuto occasione di raccontare al Grande Fratello 16 la sua storia d'amore con Tina Cipollari, conosciuta anni fa a Uomini e Donne: “Siamo stati sposati 18 anni. Io ero andato a corteggiare questa ragazza e lei aveva sessanta pretendenti. Avevo 29 anni. Nel giro di pochissimi giorni ha mandato via tutti tenendo solo me, che ero arrivato da poco. ...

Grande Fratello - anche Kikò Nalli perde la testa. E di mezzo c’è ancora lei - Francesca De Andrè : Un’altra Grande puntata, l’ottava per la precisione, del Grande Fratello. Protagonista assoluta sempre lei: Francesca De Andrè, figlia di Cristiano e nipote del celebre Faber. Talmente protagonista da chiedersi “cosa sarebbe stato il Grande Fratello senza Francesca De André?”. E qualcuno ha già risposto: “Poco, pochissimo, quasi nulla”. In effetti sono almeno quattro puntate che il reality condotto da Barbara D’Urso gira attorno – in ...

Kikò Nalli/ Lite con Francesca De Andrè : 'Non permetterti mai di parlarmi così' - GF - : Kikò Nalli, Grande Fratello 2019: Lite in diretta con Francesca De Andrè. Volano parole forti tra i due concorrenti: 'Non rompere il ca**o'.

GF Francesca De Andrè confessione choc a Kikò Nalli : Francesca De Andrè ha raccontato a Kikò Nalli una questione molto personale, tanto che Kikò è rimasto di sasso davanti a questa confessione: «Dovevo fare una perizia psichiatrica. Voglio spegnermi». La scorsa notte, la De Andrè sarebbe stata protagonista di uno sfogo disperato. Durante il quale ha raccontato dettagli molto intimi della sua vita. Francesca De Andrè avrebbe raccontato a Kikò Nalli di avere una perizia psichiatrica da fare e che il ...