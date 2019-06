Juventus | in caso di arrivo di Icardi | probabile cessione di Mandzukic e Higuain RUMORS

Blastingnews

(Di lunedì 3 giugno 2019) Questa settimana potrebbe essere quella decisiva per l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero. Numerose indiscrezioni danno vicino Maurizio Sarri, ma non sono da escludere possibili sorprese. Nel frattempo la dirigenza continua a lavorare sul mercato, cercando di allestire una squadra in grado di competere in Serie A ed in Champions League. L'unicocerto in estate per adesso è quello di Aaron Ramsey, mediano gallese dell'Arsenal, le altre trattative in entrata invece potrebbero passare anche da cessioni pesanti. L'ultima indiscrezione lanciata dalla Gazzetta dello Sport confermerebbe come la dirigenza bianconera sia interessata alla punta argentina dell'Inter Mauro, che dovrebbe lasciare Milano anche per il rapporto non ideale con i tifosi interisti. Il noto giornale sportivo milanese ipotizza uno scambio alla pari con la, conin bianconero e Paulo ...

forumJuventus : Se Klopp dovesse lasciare in caso di vittoria della Champions la Juventus si farà trovare pronta ?? (via Sky Sport) - MatteoPedrosi : La scelta della #Juventus corre su due binari: A #Pochettino - B #Sarri. Entrambi sono sotto contratto e non è semp… - Vitoodr : RT @PaPaganini: @MarcoCapparell1 @tradimtradim @_FoxRed Giusto Marco. E se la Juventus alla fine prenderà Sarri vorrà dire che avrà fatto t… -