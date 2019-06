Jaden Smith | stile tra gender fluid e streetwear

gqitalia

(Di lunedì 3 giugno 2019) Amato o odiato che sia, lodiè senza dubbio uno dei più singolari dello showbiz. Il figlio di Will, artista e rapper classe 1998, negli ultimi anni è diventato una vera e propria icona della Generazione Z, capace di mettere in discussione la moda maschile tradizionale attraverso un approccioe spensierato, che non bada a etichette di, o meglio, preferisce prenderne molteplici e mixarle in totale libertà. Dopotutto, cosa c'è di meglio della sperimentazione, quando si tratta di moda? Nel mondo magico di, le bottiglie d'acqua e i dreadlocks tagliati poco prima possono diventare delle clutch da esibire sul red carpet, e un costume da Batman in versione total-white è l'outfit perfetto per un matrimonio (quello di Kim Kardashian e Kanye West). Prima regola: il comfort Ma cosa significa, quindi, ...

lazaena : @margotisntreal La prima prima Jaden Smith alle elementari; ero proprio innamorata ahahaha - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: - FilmNewsItaly : -