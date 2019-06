Italiani fuori dai vertici delle istituzioni europee E anche da dove si scrivono le leggi

Allenatori Italiani nel mondo - non solo Sarri : da Trapattoni ad Ancelotti - tutti quelli che hanno vinto fuori confine : Gioia immensa per Maurizio Sarri dopo la conquista dell’Europa League ieri sera contro l’Arsenal: è il suo primo trofeo in assoluto, al primo anno fuori dall’Italia. Portato in alto, quindi, il nome della nostra penisola, ma non è il solo. Sono stati tanti, nel corso del tempo, i tecnici italiani a far bene oltre i confini tricolori, a dimostrazione che il “Made in Italy” in panchina funziona sempre. Al ...

Spagna - rissa fuori da un locale a Cadice - il responsabile di sala della discoteca : “Gli Italiani erano molto ubriachi” : “Non so cosa sia successo tra quei due gruppi, la nostra barista mi ha detto che gli italiani erano molto ubriachi“. A raccontarlo a Repubblica è Ignacio, il responsabile di sala del “Momart Club“, la discoteca più nota di Cadice, in Spagna, davanti alla quale all’alba di sabato mattina quattro studenti italiani in Erasmus si sono scagliati con calci e pugni contro un ragazzo spagnolo, ora ricoverato in coma ...

Spagna - rissa fuori da un locale a Cadice : ragazzo in coma per un calcio in testa. Arrestati 4 studenti Italiani in Erasmus : Una rissa sul retro di una discoteca, all’alba, nella zona della movida di Cadice, estremo Nord-Ovest della Spagna. Una violenza registrata in un video con un calcio alla testa che ha portato un ragazzo gaditano in coma e in prognosi riservata. Per questo motivo la polizia della città spagnola ha arrestato quattro giovani italiani, studenti in Erasmus, presunti responsabili del pestaggio. I fatti sono avvenuti poco prima delle 7 fuori da ...

Fuori porta - un viaggio alla scoperta della storia del gusto e dello stile Italiani : Fuori porta è la mostra che celebra il gemellaggio storico tra Vespa, il colpo di genio che da più di settanta anni rivoluziona il nostro modo di spostarci, e La Cucina Italiana - storica rivista di cultura enogastronomica diretta da Maddalena Fossati Dondero - che attraverso una paziente e instancabile opera di diffusione della più autentica cultura del cibo, ha traghettato l’Italia dagli anni Trenta ai giorni nostri attraversando guerra, ...

Siri fuori dal governo - arriva la revoca di Giuseppe Conte. Di Maio soddisfatto : “vittoria per gli onesti Italiani” : Finalmente la vicenda Siri sembra essere giunta ai titoli di coda. La revoca decisa da Conte è arrivata. Di Maio soddisfatto Il Cdm è finito da pochi minuti, e sul caso Siri è arrivata la svolta attesa. Il presidente del Consiglio Conte, come aveva già annunciato, ha deciso di revocare l’incarico al sottosegretario ai Trasporti. … Continue reading Siri fuori dal governo, arriva la revoca di Giuseppe Conte. Di Maio soddisfatto: ...

Elezioni europee - il voto negato agli Italiani che vivono fuori dall'Ue : Elezioni europee 2019, la guida al voto: tutto quello che c'è da sapere 29 aprile 2019 C'è chi vota nelle ambasciate o nei consolati e chi può farlo collegandosi a un sito internet per votare ...

Europee - il voto negato agli Italiani che vivono fuori dall'Ue" : Gli estoni, invece, potranno farlo in qualunque parte del mondo si trovino: basterà, infatti, collegarsi al sito internet apposito e votare comodamente online. Ecco come funziona nel resto dell'Ue.

Atp Estoril - Cuevas maledizione degli Italiani - fa fuori anche Baldi : All'Estoril Pablo Cuevas sta diventando una sorta di maledizione per i giocatori italiani . E pensare che tutto era iniziato con una sconfitta dell'urugagliano. Il numero 67 del mondo, difatti, aveva perso nell'ultimo turno di qualificazioni contro Salvatore Caruso. Ammesso in tabellone come lucky loser, Cuevas ha prima ritrovato - e stavolta battuto - lo stesso Caruso e poi ...

Pasquetta fa rima con picnic : gita fuori porta per 40% Italiani : Ancora una volta vince la tradizione . Nonostante il clima abbia deciso di fare lo sgambetto, specie al Centro-Sud, gli italiani non hanno nessuna intenzione di rinunciare al tradizionale picnic di ...

Campagna - mare o aree protette : Pasquetta fuori porta per il 40% degli Italiani : Ben il 40% degli italiani ha programmato la tradizionale gita fuori porta di Pasquetta in Campagna, al mare, in montagna, nei parchi o nelle aree protette anche con il tradizionale picnic nel verde, ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Al Ain 2019 : nello skeet maschile fuori dalla finale tutti gli Italiani : Non giungono buone notizie da Al Ain, negli Emirati Arabi Uniti, sede della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo: nell’ultima gara in programma, quella dello skeet maschile nessuno dei tre azzurri riesce a centrare l’atto finale. Tammaro Cassandro viene battuto allo shoot-off, mentre spreca una grande occasione Gabriele Rossetti, infine ieri era già fuori dai giochi Marco Sablone. Vince le eliminatorie l’australiano Luke ...