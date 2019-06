Isola d’Elba | sub 56enne si sente male dopo l’immersione e muore | era un veterinario

Sub muore dopo un’immersione all’Isola d’Elba : trovato in acqua e issato con un elicottero : Un sub originario di Bologna e’ morto oggi, forse a causa di un malore in seguito a un’immersione, all’ospedale di Cisanello a Pisa, dove era stato trasportato con l’elisoccorso da Marina di Campo (Livorno), sull’Isola d’Elba. Da una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato trovato in acqua e issato sull’elicottero del 118 con un verricello. L'articolo Sub muore dopo un’immersione ...

Isola d’Elba : se piove per più di due ore non paghi l’albergo : Soddisfatti o rimborsati: è il motto degli operatori turistici dell’Isola d’Elba dove è in corso l’iniziativa chiamata ‘#ElbaNoRain‘. L’idea prevede il rimborso sul pernottamento a tutti i turisti che, per il mese di maggio, dovessero riscontrare più di due ore di pioggia durante il giorno. ‘iniziativa è stata annunciata nei gorni scorsi, durante un convegno sul tema ‘Vacanze sicure tra previsioni ...

Tenuta delle Ripalte sull’Isola d’Elba - un luogo ideale per l’Astroturismo : Tra il verde e il mare dell’Isola d’Elba, sulla Costa dei Gabbiani, c’è un luogo ideale in cui tornare ad ammirare le stelle e la Via Lattea: Tenuta delle Ripalte, a Capoliveri, ottiene la Certificazione di Qualità “?I cieli più belli d’Italia?” da parte di Astronomitaly? ?-? ?La? ?Rete? ?del? ?Turismo? ?Astronomico. La destinazione toscana, meta scelta per trascorrere vacanze all’insegna di benessere, relax e divertimento, si distingue ora ...

Si favoleggia che Afrodite, affiorata dalla spuma del Mar Tirreno, nel raggiungere l'amato Eros che l'attendeva intrepido sulle rive, smarrì la collana di perle donatale da Paride. Sette di queste perle, invece di inabissarsi, restarono in superficie formando le isole dell'Arcipelago Toscano (Giglio, Capraia, Montecristo, Pianosa, Gorgona ...

Malore in navigazione : soccorso crocerista all’Isola d’Elba : Un crocerista canadese di 78 anni è stato soccorso durante la notte dalla guardia costiera di Portoferraio (Livorno) dopo aver accusato un Malore a bordo della ‘Seven Seas Explorer’ mentre era in navigazione al largo dell’isola d’Elba durante il tragitto da Livorno a Civitavecchia. A causa delle difficili condizioni meteo-marine la nave da crociera e’ stata dirottata nella rada del porto di Portoferraio, dove ...