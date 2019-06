Inquinamento del Mediterraneo | enorme isola di plastica tra Corsica ed Elba

Giornata dell’Ambiente - Fondazione Barilla : l’Inquinamento causa 7 milioni di morti l’anno - “puntare sull’agricoltura sostenibile” : Nel mondo, oltre 9 persone su 10 vivono in luoghi con livelli di qualità dell’aria superiore ai limiti fissati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)[1]. Una situazione che porta conseguenze drammatiche in termini di “costo” di vite umane, visto che 7 milioni di persone muoiono per problematiche riconducibili a questa condizione[2]. Tra le principali cause dell’inquinamento atmosferico dell’Ambiente esterno (outdoor) sono stati ...

Smog - Costa : “A Giugno intesa nazionale anti-Inquinamento dell’aria” : Un protocollo d’intesa di misure nazionali per la lotta all’inquinamento dell’aria, contenente gli impegni dei ministeri e quelli delle Regioni. Questa la ricetta annunciata dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa in audizione in commissione Ambiente alla Camera per contrastare lo Smog. Il protocollo – su cui si sta lavorando in questi giorni – sara’ firmato in occasione della cerimonia di apertura del ...

Misurare l’Inquinamento delle centrali elettriche con l’intelligenza artificiale : Presto, l’intelligenza artificiale potrebbe anche monitorare le emissioni di CO2. WattTime, una non-profit specializzata in Ai, ha intenzione di usare gli algoritmi per capire quanto inquinano le centrali elettriche nel mondo e creare con queste informazioni un database pubblico, aggiornato in tempo reale, che tutti possono consultare. Il piano è molto ambizioso, ma è già stato finanziato con 1.7 milioni di dollari da Google.org, il ...

Inquinamento da plastica : uno “scenario scioccante” alla foce del fiume Sarno [GALLERY] : Bottiglie, flaconi, bicchieri, buste, confezioni per alimenti e tanti altri contenitori e imballaggi in plastica usa e getta sommergono l’area marina in prossimità della foce del fiume Sarno in Campania. È quanto emerge dalle attività di ricerca e documentazione svolte da Greenpeace e Castalia nell’ambito del Tour MayDaySOSplastica. “Uno scenario scioccante con enormi quantità di rifiuti che invadono spiaggia e fondali, figlio inevitabile ...

Fiumi invasi dall’Inquinamento da antibiotici : più della metà superano i limiti di sicurezza : I Fiumi di tutto il mondo sono minacciati dall’inquinamento da antibiotici, un emergenza che in qualche caso superano i livelli di sicurezza di oltre 300 volte. E’ quanto afferma uno studio dell’Università di New York che sarà presentato oggi al meeting della Society of Environmental Toxicology and Chemistry ad Helsinki. I test effettuati sui Fiumi di 72 paesi e sei continenti hanno evidenziato tracce di antibiotici nel 65% dei ...

L’Inquinamento da buste biodegradabili provoca anomalie e ritardi nella crescita delle piante : biodegradabili, ma non innocue per l’ambiente, tanto da causare anomalie e ritardi nella crescita delle piante. E’ questo quanto emerge da uno studio sulle buste compostabili condotto da un team di biologi e chimici dell’Università di Pisa. La ricerca pubblicata su “Ecological Indicators”, rivista tra le più rilevanti nel settore delle scienze ambientali, ha esaminato l’impatto sulla germinazione delle piante delle più comuni buste di plastica ...

Aumenta l’Inquinamento? E’ colpa degli assorbenti. E delle donne che li usano : E’ di qualche giorno fa la notizia che la Camera ha respinto la mozione che proponeva di abbassare la tassa sugli assorbenti dal 22 al 10 per cento. E le discussioni in merito non si sono fatte attendere, soprattutto dopo le dichiarazioni del deputato pentastellato Francesco d’Uva, ritenute da più parti inappropriate per un uomo politico. “Noi siamo per l’ambiente, come sapete, non sosteniamo quelli usa e getta. C’è la coppetta, c’è ...

Sta avvelenando gli oceani e ci fa perdere il 10% dell’ossigeno mondiale : è l’Inquinamento marino della plastica : Quando si parla degli effetti dell’inquinamento acquatico poca attenzione viene riservata a questi invisibili abitanti marini, ma in mare vi è una fotosintesi quasi sconosciuta che fornisce il 10% di ossigeno all’intero pianeta, tutto ad opera del Prochlorococcus, a questo batterio dobbiamo un respiro su 10. Il Prochlorococcus è il più abbondante batterio fotosintetico presente negli oceani. Da questa singola maxi comunità di microbi ...

Osservazione della Terra : le soluzioni per monitorare Inquinamento ambientale e rischi idrogeologici : Exprivia|Italtel partecipa al Living Planet Symposium 2019, evento triennale promosso dall‘Agenzia Spaziale Europea (ESA), quest’anno dedicato al tema dell’ “Osservazione della Terra”, che si svolgerà presso MiCo – Milano Congressi dal 13 al 17 maggio per presentare le proprie soluzioni in ambito Aerospace & Defence. Il gruppo illustrerà le soluzioni che utilizzano dati satellitari e realtà virtuale per l’Osservazione della Terra e ...

Clima - Australia : gli indigeni delle isole denunciano il governo per non aver ridotto l’Inquinamento : Lo Stretto di Torres, che separa a nord il continente dalla Nuova Guinea è stato scenario della prima vertenza sul cambiamento Climatico contro il governo Australiano per violazione dei diritti umani. La denuncia presentata oggi alla Commissione ONU per i Diritti Umani, cita l’inazione del governo Australiano sul cambiamento Climatico. Questa denuncia, è stata presentata dallo studio legale no-profit ClientEarth, e rappresenta i 4500 ...

Slow Food Empolese Valdelsa scrive ai candidati sindaco : 'Quali impegni su agricoltura e Inquinamento?' : Gli effetti sono oggi più che mai all'attenzione del mondo per il ripetersi di episodi metereologici drammatici che interessano direttamente le persone ma anche il mondo economico ed i rapporti tra ...

Scienziati : plastica biodegradabile non risolve il problema dell'Inquinamento - : Stop cotton-fioc non biodegradabili, Realacci: per nuova economia Tuttavia, nessuno dei sacchetti è scomparso completamente con qualsiasi mezzo: tutti hanno lasciato una traccia dietro di loro. In ...

Inquinamento del suolo : L’Inquinamento del suolo è uno dei più gravi problemi della terra. Si parla troppo poco di Inquinamento del suolo e ci si sofferma sempre sull’Inquinamento dell’aria e delle acque eppure, come ha affermato il Vice Direttore Generale della FAO, Maria Helena Semado, “L’Inquinamento del suolo colpisce il cibo che consumiamo, l’acqua che beviamo, l’aria che respiriamo e la salute dei nostri ecosistemi”. Per alcune nazioni, ...

'The Fish' - il video di Pes contro il pericolo dell'Inquinamento da plastica : In occasione dell'Earth Day, del 22 aprile, Corona e Parley for the Oceans pubblicano The Fish, un video di animazione ideato per sensibilizzare sul pericolo dell'inquinamento da plastica per le ...