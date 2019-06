Infermiera professionale di 53 anni e fan sfegatata | chi è la donna che stava con Marco

huffingtonpost

(Di lunedì 3 giugno 2019) Si chiama Fabiana Muscas e lavora all’ospedale Brotzu di Cagliari, nella divisione cardiologia. Ha tracciare il profilo dellache accompagnavaCarte durante il furto a La Rinascente di Milano è il Corriere della Sera che scrive:″È lei, l’abbiamo riconosciuta nelle immagini in televisione mentre usciva dal tribunale” così alcuni suoi colleghi. Ha lavorato fino a giovedì, poi alla fine del turno ha preso un aereo e ha raggiunto Carta a Milano. Si conoscono da, lei era una fan accanita e dopo la vittoria al Festival di Sanremo la frequentazione fra i due è diventata amicizia.Stando a quanto dice il quotidiano di Via Solferino laavrebbe 53, diploma, ottime referenze, carattere non facile.″È unadecisa, rapporti a volte spigolosi con gli altri operatori sanitari”, ...

