Il volto nuovo del regime sudanese è Hemeti

Ciclismo – Nuovo scandalo Doping - coinvolto anche Petacchi : “trasfusioni di sangue? Mai fatte! Torno a casa per fare chiarezza” : Alessandro Petacchi saluta il Giro d’Italia: l’ex ciclista italiano torna a casa per studiare le carte dell’inchiesta Aderlass e difendersi dalle accuse di Doping Un Nuovo scandalo Doping ha colpito il mondo del Ciclismo, proprio mentre nelle strade della nostra terra si corre la 102ª edizione del Giro d’Italia. Dall’inchiesta Aderlass nata in Germania, tra i nomi coinvolti in uno scandalo di trasfusioni di ...

Rai Play - Fiorello sarà il nuovo volto di punta? Salini e la trattativa "segreta" : Sono ore senz'altro concitate in Rai. Ci sono il "caso Fazio" e l'incertezza dei palinsesti estivi a tenere banco, mentre l'ad Fabrizio Salini - zitto zitto - prova a mettere a segno un colpo da 90. Secondo quanto riportato da Giovanna Vitale sulle pagine di Repubblica, infatti, l'amministratore delegato "a riparo da occhi e orecchi indiscreti" starebbe lavorando per riportare Fiorello in Rai. Se ne parla ciclicamente da anni e nel 2018 ...

Keanu Reeves è il nuovo volto di Saint Laurent - e non è una bufala : Dopo Travis Scott, è Keanu Reeves il volto della nuova campagna firmata dalla maison Saint Laurent. L'annuncio, come succede spesso negli ultimi tempi nel mondo della moda, è arrivato attraverso la pagina ufficiale di Instragram del direttore creativo Anthony Vaccarello e della maison stessa. Gli scatti sono stati affidati al fotografo britannico David Sims, al momento ne sono stati veicolati solo due e ritraggono l'attore ...

FOTO – Ecco come sarà il nuovo volto dello Stadio San Paolo! Guardate : IL RENDERING dello Stadio SAN PAOLO Napoli, Stadio San Paolo procedono i lavori per la sostituzione dei seggiolini e già completati gli impianti di illuminazione e di audio. L’ATI ha consegnato a Gianluca Basile, Commissario Straordinario, ha ricevuto dall’ATI alcune immagini che mostrano come si presenterà il San Paolo al termine dei lavori: ottenuto effetto pixellato con cinque colori per i seggiolini. Ecco LE FOTO: Leggi anche Il ...

Ecco il nuovo volto del San Paolo : cinque colori con azzurro dominante : Un mix di cinque colori, con predominanza dell'azzurro per il nuovo volto dello Stadio San Paolo. L'Ati aggiudicataria dei lavori di sostituzione dei seggiolini ha consegnato al commissario ...

Il nuovo murales di Jorit dona un volto al bambino con la pagella cucita in tasca - : Uno sguardo che emoziona perché ci rimanda a un tragico episodio, a una pagina triste della cronaca. Come dimenticare il bambino partito dal Mali alla ricerca di una vita migliore in Europa e con in ...

Granoro punta sul food influencer : Marco Bianchi nuovo volto della pasta made in Puglia : L'annuncio è arrivato sui social network mercoledì 17 aprile, mentre il primo appuntamento ai fornelli è per il 6 maggio, a Milano, in occasione di Tuttofood, la fiera internazionale dedicata al cibo ...

Pete Buttigieg - gay sposato e cattolico : è il nuovo volto dei democratici Usa : “Mayor Pete” scende in campo. “Questo è il momento, probabilmente l’unico nella storia americana, in cui dovrebbe essere logico che qualcuno della mia età, con l’esperienza del Midwest industriale, porti qualcosa che davvero aiuti gli americani”. Con queste parole è iniziata la campagna elettorale per la presidenza degli Stati Uniti di Pete Buttigieg, 37enne sindaco – “mayor” appunto – di South ...

"Ho lavorato con il cuore. Unico rammarico : ho fallito nel dare a Forza Italia un volto nuovo" : Mi auguro di essere riuscita comunque a lasciare un segno nel mondo azzurro biellese, che spero possa ancora crescere alla prossime elezioni dando voce a chi, come me, crede ancora nei valori che mi ...

MotoGP - GP Usa 2019 : il nuovo programma di prove libere 3 e qualifiche! Orari e tv - palinsesto stravolto : La pioggia e, soprattutto, il rischio fulmini, hanno completamente stravolto il programma del sabato del Gran Premio degli Stati Uniti 2019 del Motomondiale. Le terza sessioni di prove libere avrebbero dovuto prendere il via alle ore 16.00 italiane, ma la direzione gara ha rinviato tutto per la situazione meteo che metteva a rischio l’incolumità di piloti e spettatori. A questo punto, alle ore 17.40 italiane la direzione gara effettuerà un ...

Aosta. Regione - Comune e Rfi insieme per strutturare il nuovo volto della Stazione : Si è tenuto ad Aosta un incontro per analizzare i progetti in essere e le progettazioni future per lo sviluppo

Ecco il 'nuovo volto' di Lady Diana : Emma Corrin sarà lei in 'The Crown' : Emma Corrin, giovane attrice britannica con una parte nel film uscente "Misbehaviour" e qualche ruolo in televisione, è stata scelta dal regista Peter Morgan per interpretare la parte di Lady Diana ...