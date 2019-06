Il Times | Sarri ha chiesto garanzie al Chelsea | non le ha avute

ilnapolista

(Di lunedì 3 giugno 2019) Secondo il, ilannuncerà nei prossimi giorni una “amichevole separazione” da Maurizioche è destinato alla Juventus. Ilparla di un contratto da 5 milioni di sterline.voleva rimanere alma a condizione che il club lo appoggiasse, sia nell’approccio tattico che nei suoi metodi di gestione dei calciatori. Voleva rassicurazioni, insomma. Marina Granovskaia, però, non si è detta in grado di garantire una simile promessa e allorale ha detto che sarebbe tornato con piacere in Italia. Ilpotrebbe considerare questo suo desiderio “come un modo per ridurre le perdite ed evitare di licenziare il manager impopolare tra una parte di fan e, secondo quanto riferito, nelle alte sfere del club”. Il favorito per la successione diin panchina è Frank Lampard. L'articolo Ilhaal ...

