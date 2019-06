Il TAR ha respinto il ricorso del Venezia per la sospensione dei playout di Serie B

Caso Picerno-TARanto - respinto il ricorso dei pugliesi : lucani in Serie C : Il Giudice Sportivo ha respinto il reclamo d’urgenza presentato dal Taranto Fc 1927 che chiedeva la vittoria a tavolino della partita giocata domenica scorsa contro il Picerno, valevole per la 32/a giornata del Girone H campionato di Serie D, in quanto tre giocatori (Favetta, Manzo e Croce) sarebbero stati aggrediti durante l’intervallo da un addetto alla sicurezza. E’ stato convalidato il risultato della partita, con i ...