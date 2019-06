Il Segreto anticipazioni | arriva FAUSTINO | ecco di chi sarà nemico

Il Segreto anticipazioni spagnole : Adela muore - grave lutto a Puente Viejo : anticipazioni spagnole Il Segreto: Donna Francisca, il piano contro Adela e Irene grave lutto a Puente Viejo, nel corso delle prossime puntate de Il Segreto in onda in Spagna. Stando alle ultime anticipazioni spagnole, un tragico incidente porta via la vita alla povera Adela. Il tutto accade a causa di Donna Francisca. Ancora una volta, […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: Adela muore, grave lutto a Puente Viejo proviene da ...

Il Segreto anticipazioni 3 giugno 2019 : Meliton furioso con Carmelo : Meliton sembra molto infastidito per aver ricevuto dal sindaco l’incarico degli addobbi natalizi del paese.

QUESTA SETTIMANA a IL Segreto - le anticipazioni fino all’8 giugno : Nuova SETTIMANA con la soap Il SEGRETO e noi ancora una volta vi riepiloghiamo le anticipazioni ufficiali fino all’8 giugno su Canale 5. Le vicende dei nostri personaggi di Puente Viejo andranno anche in onda in prime time sabato 8 giugno (su Rete 4). Meliton sembra molto infastidito per aver ricevuto dal sindaco l’incarico degli addobbi natalizi del paese. Isaac non si dà pace e, con un escamotage, riesce ad usare il telefono ...

Anticipazioni de Il Segreto : Antolina - per sfuggire all'accusa di adulterio - incolpa Elsa : Elsa Laguna, la nuova protagonista de Il segreto, come molti personaggi femminili della soap che nelle varie stagioni si sono susseguite, sta sopportando persecuzioni e subendo le angherie della sua rivale in amore. Antolina, che ha sposato Isaac ingannandolo, verrà ben presto smascherata. La perfida biondina non avendo più ormai nulla da perdere, pur essendo lei l'adultera, accuserà la povera Elsa di questo reato. Isaac scopre che non era il ...

Il Segreto anticipazioni : DON BERENGARIO avrà sensi di colpa - ecco perché : La storyline legata alla violenza che Julieta Uriarte (Claudia Galan) subirà da Eustaquio (Carlos Manuel Diaz) e Lamberto Molero monopolizzerà le prossime puntate italiane de Il Segreto e causerà un vero e proprio turbamento a don BERENGARIO (Miguel Uribe): quest’ultimo si sentirà infatti in colpa al pensiero di essere diventato un sacerdote-assassino. Ripercorriamo dunque i passaggi fondamentali della storia per capire come proseguirà… Il ...

Il Segreto - anticipazioni : Saul punta una pistola contro Lamberto : Il Segreto - Ruben Bernal Si rinnova l’appuntamento con Il Segreto per i telespettatori dei canali Mediaset, che da domani ritroveranno le storie di Puente Viejo nei pomeriggi infrasettimanali di Canale 5 e nel sabato sera di Rete 4. Il dramma di Elsa (Alejandra Meco) sarà sempre al centro della scena ma nuove sventure attendono anche Saul (Ruben Bernal) che, per difendere la sua amata, si ritroverà a puntare una pistola contro Lamberto ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Isaac vuole lasciare Antolina - ma lei ha un nuovo pericoloso piano... : Nonostante Elsa sia ormai fuori dai giochi, Antolina, incapace di conquistare il cuore del Guerrero, sarà costretta a ricorrere ad un nuovo stratagemma per tenerlo legato a sé.

Anticipazioni Il Segreto dal 3 al 9 giugno : Isaac si fida ciecamente di Antolina : Nelle ultime puntate de Il Segreto abbiamo assistito al fallimento del piano di Isaac: Elsa, durante la permanenza a casa di Antolina, non è riuscita ad ottenere le prove che cercava e si è sentita male prima di portare a termine la 'missione'. Nelle puntate dal 3 al 9 giugno, Isaac verrà plagiato da Antolina. Spoiler Il Segreto, trame settimanali: Isaac contro Elsa Nel corso delle puntate de Il Segreto di questa settimana, Isaac cercherà di ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : Maria rimane paralizzata : anticipazioni Il Segreto, puntate straniere: Maria e Matias versano in gravi condizioni I colpi di scena si susseguono a Il Segreto. Intrighi, inganni, vendette, passioni: a Puente Viejo non ci si annoia mai. Le anticipazioni straniere de Il Segreto svelano che, dopo l’esplosione al matrimonio di Fernando Mesia che ha causato la morte della moglie e il ferimento di Matias e Maria, le condizioni dei due fratelli Castaneda continueranno a ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di lunedì 3 e martedì 4 giugno 2019 : anticipazioni puntata 1966 de Il SEGRETO di lunedì 3 e martedì 4 giugno 2019: Meliton appare molto infastidito: l’uomo ha ricevuto dal sindaco l’incarico di pensare agli addobbi natalizi di Puente Viejo… Isaac, che non riesce a darsi pace, con uno stratagemma riesce ad utilizzare il telefono dell’emporio per capire se Elsa sia stata veramente ricoverata in una clinica psichiatrica… Da non perdere: diventa fan della ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Julieta viene stuprata : Appena dopo le nozze, in un clima apparentemente sereno, Julieta viene violentata. Chi sarà il responsabile del terribile abuso...

Il Segreto e Una Vita Anticipazioni sabato 1 giugno 2019 : l'appuntamento serale su Rete 4 : l'appuntamento serale con le soap arriva il sabato sera. Ecco le trame delle puntate delle soap di Aurora Guerra.

IL Segreto : anticipazioni SERALE di sabato 1° giugno 2019 : anticipazioni puntata 1965 de Il SEGRETO di sabato 1° giugno 2019 (in prima serata su Rete 4): A Matias e Marcela danno molto fastidio i racconti che Antolina fa di Elsa nel corso dell’invito a cena. Elsa, intanto, è totalmente guarita. Onesimo e Paco sono molto arrabbiati perché, dopo avere venduto le pompe funebri, muoiono ben quattro persone! Fe scatena la sua ilarità di fronte alla scelta di Dolores di chiamare la sua nipotina Urraca. ...

Anticipazioni Il Segreto - nuove puntate : una verità inquietante : Il Segreto, Anticipazioni 3-9 giugno: Isaac scopre la verità su Elsa Il Segreto va in onda tutti i pomeriggi su Canale5 e il martedì in prima serata su Rete4. Cosa accadrà nelle puntate de Il Segreto dal 3 al 9 giugno? Isaac scoprirà una terribile verità su Elsa. Fernando dice a Raimundo e Maria che la situazione gli è sfuggita di mano, non sa che fine abbiano fatto Alfonso ed Emilia ma, sicuramente, corrono un grave rischio. Convince Maria a ...