Il Primavera sound ha rischiato | e ha vinto

Come il Primavera sound ha cancellato il gender gap dal proprio festival : Ora che il Primavera Sound più criticato di sempre si è concluso, si possono tirare le prime somme. L’evento spagnolo, dopo un’apertura massiccia verso generi urban Come trap e reggaeton (il rap è ormai sdoganato da qualche anno), aveva ricevuto non poche critiche, soprattutto per l’inserimento tra gli headliner di un nome Come J. Balvin, vera stella colombiana del reggaeton mondiale. L’introduzione di generi più contemporanei legati a un ...

Il Primavera sound - visto dal divano di casa : Proviamo a tirare a indovinare: anche quest’anno non siete stati tra i fortunati che hanno passato una settimana di mare e concerti a Barcellona in occasione del Primavera Sound. In compenso vi siete sorbiti le Instagram Stories di amici e qualche video amatoriale recuperato su YouTube della kermesse musicale spagnola. Poco male, siete in buona compagnia: per recuperare parzialmente, potete sfogliare la nostra gallery, dove abbiamo ...

Il festival direttamente a casa tua

Primavera Sound: The New Normal alla ribalta1. Rosalía2. Mac DeMarco3. Erykah Badu4. J Balvin5. Charli XCX6. Interpol7. Carly Rae Jepsen8. mura masa9. Miley Cyrus10. Suede11. Janelle Monáe12. James Blake13. FKA Twigs14. Pusha T15. Princess Nokia16. Tame Impala17. Nina Kraviz18. Primal Scream19. Robyn20. StereolabPrimavera Sound: The New Normal alla ribaltaChe cosa s'intende per «Normale», oggi? Musicalmente parlando, il Primavera Sound ha ...

