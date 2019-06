Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump arriva per una visita di stato nel Regno

laragnatelanews

(Di lunedì 3 giugno 2019) Mentre ilUnito si prepara per ladidi tre giorni diche avverrà oggi, lunedì 3 giugno 2019, i commenti delstanno già suscitando scalpore. In un’intervista con The Sun,ha dato la sua opinione riguardo politica britannica, appoggiando Boris Johnson nel suo tentativo di diventare il prossimo primo ministro delUnito. “Mi è sempre piaciuto … èmolto positivo nei miei confronti e nei confronti del nostro Paese“, ha detto ildell’ex segretario agli esteri Johnson, che ha recentemente appeso il cappello al chiodo e che quindi non guiderà più lo storico partito die Tory. “Penso che Boris farebbe un ottimo lavoro, penso che sarebbe, penso che sarebbe eccellente“, ha dettoin un’intervista pubblicata sul sito web di The Sun ...

