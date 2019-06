Il premier Conte convoca una conferenza stampa per oggi 3 giugno

Giuseppe Conte - oggi il discorso agli italiani<br>Il premier è pronto a farsi da parte? : È prevista per oggi pomeriggio l'attesa conferenza stampa del premier Giuseppe Conte - o un messaggio registrato, sembra che a Palazzo Chigi non abbiano ancora deciso - che si rivolgerà direttamente agli italiani per un messaggio che si preannuncia importante, tanto importante da venir diffuso soltanto dopo le 17, quando la Borsa italiana sarà già chiusa.Le indiscrezioni vogliono un Giuseppe Conte stanco dei continui scontri tra i due ...

“Come vede Conte all’Inter?” - il premier Conte risponde così : Simpatico siparietto che si è verificato ai giardini del Quirinale tra Enrico Mentana, direttore del Tg La7, tifoso interista, e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte che invece è tifoso della Roma. “Come vede Conte all’Inter?”, la domanda del giornalista. “Lo avrei visto meglio alla Roma”, ha risposto il Premier, dopo le voci che avevano accostato il tecnico anche al club giallorosso. Alla fine Antonio ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Maggio : Mattarella s’aggrappa a Conte. Se si vota - Salvini diventa premier e si sceglie il nuovo presidente : I colloqui – Il Colle vuole congelare la crisi: teme il governo tra Lega e FdI Conte sale al Quirinale dopo aver visto i vicepremier. Si tenta di stabilizzare l’attuale esecutivo: in caso di voto i sovranisti avrebbero 328 seggi di Fabrizio d’Esposito Viva i vinti di Marco Travaglio Dopo due giorni e due notti di commenti sull’apocalittica, catastrofica, epica, spettacolare disfatta dei 5Stelle, mi è improvvisamente passata la ...

Conte da Mattarella - premier ottimista ma Colle attende decisioni : Un incontro interlocutorio, quello di oggi tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier Giuseppe Conte. Con il capo dello Stato che, di fatto, attende ancora di capire quali saranno le decisioni per il futuro del governo che Lega e M5S prenderanno dopo le europee. All'ora di pranzo il presidente del Consiglio, dopo aver incontrato in due momenti diversi i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ha riferito a Mattarella - ...

Pd compatto : urne se cade Conte Il premier? Sala ma non solo. Nomi : Il Partito Democratico, arichiviato il discreto risultato delle Europee di domenica scorsa, assiste da spettatore interessato a quanto sta accadendo nella maggioranza e soprattutto guarda al travaglio in corso nel Movimento 5 Stelle preparandosi alla sempre più... Segui su affaritaliani.it

M5S al referendum su Di Maio. Grillo : «Vai avanti». Conte vede i vicepremier e va al Colle : È ufficiale: Di Maio chiederà un voto su Rousseau. «Non sono mai scappato dai miei doveri e se c'è qualcosa da cambiare nel MoVimento lo faremo. Chiedo di mettere al...

Giorgetti : non ho accusato Conte ma così non si può andare avanti | premier quasi due ore da Mattarella : salta cdm su dl sicurezza bis : Il consiglio dei ministri per approvare il decreto sicurezza bis non ci sarà nemmeno questa sera: servono ulteriori approfondimenti. Alla dichiarazione di Giorgetti ha fatto seguito l'incontro tra Conte e Mattarella al Colle: si va a dopo le Europee

Giorgetti : "Non ho accusato Conte ma così non si va avanti" | premier al Quirinale : in corso un colloquio con Mattarella : "Oggi non ci sara' il Cdm, ci sonoincombenze tecniche", annuncia il sottosegretario. Slitta ancora la riunione dei ministri che avrebbe dovuto votare il decreto Sicurezza bis, con le modifiche apportate dal ministro Salvini

STEFANO CUCCHI - CARABINIERI E DIFESA PARTI CIVILI/ Il premier Conte : 'Atto dovuto' : STEFANO CUCCHI, rischio processo per 8 CARABINIERI per depistaggio: Arma e DIFESA si schierano parte civile con la sorella Ilaria, 'uno fatto storico'

Tensione su Conte - la Lega ora alza la posta : avviso di sfratto al premier : Una maggioranza che contiene due linee non poteva non prodursi, prima o poi, in un Consiglio dei ministri in due atti. Uno pomeridiano, senza premier e pochi ministri. L'altro serale con Conte,...

Il premier Conte si difende dalle accuse di Giorgetti : Il premier Conte si difende dalle accuse di Giorgetti. “Le sedi ufficiali per mettere in dubbio l’imparzialità del presidente sono il Consiglio dei ministri e il Parlamento”, ha detto Conte in visita a Borbona, vicino Rieti. Il sottosegretario a Palazzo Chigi, Giancarlo Giorgetti, aveva accusato il