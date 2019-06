Il Papa | «La politica abbandoni l?odio | pregate per l?Ue»

Papa Francesco ha detto di non capire la politica italiana : "Mi confermo ignorante. Non capisco la politica italiana": è la 'confessione' di Papa Francesco che, sul volo di ritorno dal viaggio apostolico in Romania, nella conferenza stampa con i giornalisti risponde a una domanda sull'ostentazione in campagna elettorale di simboli religiosi. "Non capisco la politica italiana", continua il Pontefice che aggiunge: "E' vero, devo studiarla. ma non posso dare una opinione" sull'argomento ...

Papa Francesco - manovra politica senza precedenti : la battaglia per difendere l'Europa : Forse, mai come in occasione di queste elezioni Europee, la Chiesa è scesa in campo. Lo ha fatto in particolare con i messaggi di Papa Francesco, parole che possono avere un grande peso specifico e non solo per ciò il ruolo che riveste: basti pensare che quasi il 50% dei cittadini europei è di relig