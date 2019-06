Il Ministro della Difesa visita la Scuola Sottufficiali dell’Esercito

Magistrati indagati - il Ministro della Giustizia Bonafede attiva ispettorato : Sul caso dei Magistrati indagati – tra cui l’ex presidente dell’Anm Luca Palamara – il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha deciso di attivare gli ispettori. Anche in considerazioni delle contestazioni nei confronti delle toghe coinvolte. Oltre Palamara, che al momento risponde di corruzione rivelazione di segreto – sono stati iscritti nel registro degli indagati il pm di Roma, Stefano Fava (rivelazione) e ...

Il viceMinistro della Lega Edoardo Rixi si è dimesso : La bomba sul governo è disinnescata. Il viceministro della Lega Edoardo Rixi (condannato a tre anni e cinque mesi) si

Rixi - il viceMinistro leghista condannato per peculato a 3 anni e 5 mesi. La lettura della sentenza : Il Tribunale di Genova ha condannato a tre anni e cinque mesi il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi al termine del processo per le cosiddette ‘Spese pazze’ in Regione Liguria negli anni dal 2010 al 2012. Rixi, all’epoca dei fatti capogruppo regionale della Lega, era accusato di peculato e falso. Il pm Francesco Pinto aveva chiesto per lui una condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione ...

Il viceMinistro Rixi condannato a 3 anni e cinque mesi per le “spese pazze” della Lega in Liguria : Il tribunale di Genova ha stabilito che l’attuale viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi è colpevole per le spese della Lega nel consiglio regionale ligure fra il 2010 e il 2012 e lo ha condannato a 3 anni e 5 mesi, superando pure la richiesta dell’accusa. L’esponente del Carroccio rischia ora in automatico di perdere il seggio in Parlamento...

Il primo Ministro della Papua Nuova Guinea si è dimesso : Peter O’Neill, primo ministro della Papua Nuova Guinea, paese che occupa la parte orientale dell’isola della Nuova Guinea e alcune isole a nord dell’Australia, si è dimesso. L’annuncio di O’Neill è arrivato dopo settimane di crisi all’interno del suo partito

La bionda Elena Boschi torna alla carica e da una brutta notizia attaccando Di Maio : “Ministro della disoccupazione” : Maria Elena Boschi torna alla carica e attacca Luigi Di Maio Era da qualche tempo che il nome di Maria Elena Boschi, ex braccio destro di Matteo Renzi, non si faceva largo in cima al palinsesto mediatico. Se si scorrono le Google news cercando il suo nome, appaiono un profluvio di notizie sul suo presunto flirt, … Continue reading La bionda Elena Boschi torna alla carica e da una brutta notizia attaccando Di Maio: “Ministro della ...

“Ministro non siamo a scuola” la frase della Carfagna in aula contro Salvini : Mara Carfagna riprende Matteo Salvini in aula Battibecco in aula tra la vicepresidente della Camera, Mara Carfagna, e il vice premier Matteo Salvini che, spalleggiato dai deputati della Lega, ha fatto una battuta riguardo un cartello che qualcuno avrebbe esposto contro di lui (proprio nei giorni in cui stanno proliferando gli striscioni di dissenso contro … Continue reading “Ministro non siamo a scuola” la frase della Carfagna ...

Il governo fa un tavolo sulla famiglia senza il Ministro della famiglia : Realtà, realtà, realtà, e poi numeri, fatti, giudizi che arrivano da terzi, scelte d'investimento, e quindi anche rating (quando arriveranno) e dati e commenti di chi non è invischiato. Il dibattito italiano, alla stretta degli ultimi giorni prima del voto europeo, ci sta portando un profondo deside

La proposta del Ministro della Funzione pubblica Giulia Bongiorno per i nuovi concorsi : In una lunga intervista rilasciata a Il Mattino, il Ministro Giulia Bongiorno è intervenuta su due temi di estrema attualità. Uno di questi riguarda un tema molto caro agli insegnanti che attendono l’adeguamento degli stipendi. Su questo fronte era stato lo stesso presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a fornire garanzie in sede di rinnovo del contratto collettivo. L’altro tema, che segue la discussione aperta dallo sblocco del ...

Il primo Ministro della Lituania si dimetterà - dopo aver mancato l’accesso al ballottaggio delle presidenziali : Il primo ministro della Lituania, Saulius Skvernelis, ha annunciato domenica che darà le sue dimissioni dopo che non si è qualificato al ballottaggio previsto delle elezioni presidenziali, per le quali aveva deciso di candidarsi. I risultati parziali dicono che i

Gianni De Michelis - l’ex Ministro con la passione del ballo autore della guida delle discoteche : L'ex deputato ed ex ministro socialista Gianni De Michelis è morto all'età di 78 anni. De Michelis è noto non soltanto per la sua carriera politica, ma anche per la sua passione per il ballo, sfociata nella realizzazione di una guida alle discoteche italiane dal titolo 'Dove andiamo a ballare questa sera?'.Continua a leggere

Salvini : “Feste della cannabis sono uno scempio - vanno fermate. Non sono Ministro di uno Stato spacciatore” : “Le feste della cannabis, l’ultima delle quali si è tenuta nella mia Milano, sono uno scempio. Per questo vanno fermate, come i negozi. Io non sono ministro di uno Stato spacciatore”. A poche ore dalla revoca al sottosegretario Armando Siri decisa dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, Matteo Salvini cambia discorso e punta sui negozi di cannabis light: “Userò le maniere forti, vanno chiusi”. L'articolo ...

Fu lui il motore della trattativa! Stato-Mafia - chiesti 9 anni per l’ex Ministro Mannino : Il procuratore generale di Palermo ha chiesto di condannare l'ex ministro democristiano Calogero Mannino a 9 anni di carcere, ribaltando la sentenza di assoluzione emessa in primo grado nell'ambito del processo sulla trattativa tra Stato e Mafia: "Le acquisizioni probatorie confermano il timore dell'onorevole di essere ucciso, così come sostenuto dall'accusa, e le sue azioni per attivare un 'turpe do ut des' per stoppare la strategia stragista ...

Vittorio Sgarbi : "È assurdo che Alberto Bonisoli sia Ministro della cultura e io no" : Ha fatto un sogno: “Far dialogare Matteo Salvini e Mimmo Lucano”. E ha visto come potrebbe funzionare: “Il primo respinge gli immigrati che vogliono arrivare. L’altro ha una soluzione per gli immigrati che sono già qua e a cui nessuno sa cosa far fare. Un piano perfetto”. L’appuntamento con Vittorio Sgarbi è alle quattro del pomeriggio. Casa sua, a Roma, è in un edificio del 1880, in cui ...