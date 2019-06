Il mercato in uscita del Napoli | l’obiettivo è recuperare soldi ed equilibrare la rosa

ilnapolista

(Di lunedì 3 giugno 2019) De Laurentiis e Ancelotti intendono rinforzare ilin attacco, ma la priorità per il presidente sono le cessioni, non solo per fare cassa, ma per snellire l’organico perché, scrive Repubblica, “unacosì ingolfata non piace a nessuno”. I primi ad uscire devono essere i due terzini, Hysaj e Mario Rui. Per il primo si aspetta di conoscere il destino di Sarri: l’ex tecnico delavrebbe già voluto portarlo con lui al Chelsea, potrebbe desiderare di farlo se approdasse alla Juventus. Per questo motivo l’interessamento dell’Atletico Madrid è stato messo in stand-by. Anche Mario Rui potrebbe approdare a Torino, ma nella rivale della Juventus, visto che piace al tecnico del Toro Walter Mazzarri. Ma per lui non è neppure esclusa l’ipotesi Benfica. Dalla cessione dei due azzurri ilconta dialmeno 35 milioni. Poi ...

