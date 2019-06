Il futuro della tonnara di Favignana dipende da una bega politica

Juventus – Dall’Inghilterra l’indiscrezione : a Baku un incontro sul futuro di Sarri - la proposta della Juventus : A Baku l’incontro tra Buck e Agnelli: l’argomento principale il futuro di Maurizio Sarri, la proposta della Juventus incontro tra il presidente del Chelsea Bruce Buck e il numero uno della Juventus Andrea Agnelli a Baku. L’argomento del colloquio tra i due potrebbe essere il futuro del tecnico toscano Maurizio Sarri, secondo quanto riporta il tabloid inglese Sun. I due si trovano entrambi nella capitale azera per la ...

Sentenza Palermo - le indiscrezioni di CalcioWeb sulla decisione della Corte Federale : si aprono scenari clamorosi per il futuro : Sentenza Palermo – E’ una giornata fondamentale per i tifosi del Palermo ma in generale per tutto il campionato di Serie B, è prevista in serata infatti la decisione della Corte Federale sul ricorso presentato dal club rosonero dopo la retrocessione nel campionato di Serie C. Perchè il Palermo è stato retrocesso? Il club rosanero era stato deferito per una serie di irregolarità, il Palermo avrebbe taroccato i bilanci dal 2014 ...

Partita del Cuore – Chiellini tra futuro e gaffe : “spero che Allegri perda oggi! Ah è allenatore della mia squadra?” [VIDEO] : Giorgio Chiellini, il futuro allenatore della Juventus e la gaffe prima di scendere in campo allo Stadium per la Partita del Cuore E’ andata in scena ieri la Partita del Cuore 2019: all’Allianz Stadium Cristiano Ronaldo e Vettel hanno sfidato Chiellini, Buffon e la nazionale cantanti. La sfida sarà trasmessa questa sera sulle reti Rai, ma sui social è già stato svelata qualche simpatica scenetta. Marco ...

Il futuro di The Big Bang Theory è Young Sheldon : il punto della situazione su spin-off e sequel : Dopo dodici stagioni, The Big Bang Theory ha congedato il pubblico con un finale emozionante che ha celebrato l'amicizia, vero cuore pulsante della longeva serie CBS. Dire addio a Sheldon, Leonard, Penny e al resto del gruppo è stato difficile, ma questo non segna la fine dell'universo di The Big Bang Theory. Pur avendo chiuso i battenti, i vertici della CBS hanno dichiarato di essere aperti a potenziali show legati al franchise originale. Ne ...

Bologna - Saputo fa il punto sul futuro della panchina : le ultime sul caso Mihajlovic : Bologna, Joe Saputo ha parlato in conferenza stampa rivelando anche le ultime novità in merito al futuro di Mihajlovic “In questo momento non posso dire se ci saranno cambiamenti in ambito dirigenziale. Sicuramente come società dobbiamo migliorare in maniera globale. La soddisfazione degli ultimi mesi non ci deve far dimenticare la sofferenza di inizio stagione. Ora è arrivato il momento di fare un salto di qualità. Voglio mantenere ...

Fiorentina - i Della Valle convocano per lunedì un CdA urgente sul futuro [DETTAGLI] : Con una nota sul proprio sito internet, la Fiorentina comunica “che provvederà domani mattina a richiedere ai suoi Consiglieri la convocazione urgente di un Consiglio di Amministrazione“. Possibile a questo punto che sia imminente la svolta societaria con il passaggio di proprietà dai fratelli Diego e Andrea Della Valle, al magnate italo-americano Rocco Commisso. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le ...

Luciano Spalletti “rassegnato” sul futuro della panchina dell’Inter : Luciano Spalletti ha parlato del suo futuro e del possibile arrivo di Conte sulla panchina dell’Inter nella prossima annata “Io via? Non lo so, ma a questo punto se va a finire in modo diverso mi sorprenderei: non siamo mica su scherzi a parte…“. Luciano Spalletti risponde così a una domanda sul suo futuro dopo avere portato l’Inter in Champions League. Il tecnico nerazzurro, ai microfoni di Sky dopo la ...

Perché Netflix tarda su Lucifer 5? Il futuro della serie è top secret - ma sarebbe diabolico non rinnovarla : Mentre la quarta stagione festeggia la terza settimana di presenza su Netflix, il futuro di Lucifer 5 è ancora top secret. I network americani hanno iniziato a stilare la lista di serie che torneranno nella prossima stagione televisiva, ma le mosse dei colossi di streaming non sono ancora state rivelate. Perciò la preoccupazione dei fan è alle stelle. Negli ultimi mesi, Netflix ha dato spettacolo cancellando una miriade di show, a cominciare ...

Team Bahrain Merida - Copeland : ‘Il futuro della squadra è in bilico’ : L’operazione antidoping Aderlass sta procedendo dopo le prime sospensioni di corridori, tra i quali anche Kristian Koren, il gregario di Vincenzo Nibali che è stato costretto a lasciare il Giro d’Italia. L’inchiesta ruota attorno ad un medico tedesco, Mark Schmidt, ma ha numerosi intrecci con il mondo dello sport croato e sloveno. Le anticipazioni pubblicate dal giornale francese Le Monde e dal Correre della Sera hanno indicato anche il ...

Sarri futuro allenatore della Juventus? Parla il tecnico napoletano : “ecco cosa dico sul mio futuro” : Maurizio Sarri e la possibilità di tornare in Italia: le parole del tecnico del Chelsea nel media day in vista della finale di Europa League “Il mio futuro? Ora devo pensare solo alla finale di Europa League. Ho ancora due anni di contratto con il Chelsea e sono felice di rimanere in Premier League. In questo momento non ho contatti con altri club, ma dopo la finale devo Parlare con il Chelsea perché voglio sapere se sono contenti e ...

World Biodiversity Day - WWF : la crisi della biodiversità “è una delle più grandi emergenze per il nostro futuro” : Il 22 maggio è la giornata indetta dalle Nazioni Unite per celebrare la biodiversità, la ricchezza della vita – a livello di ecosistemi, specie e geni – sul nostro Pianeta. “La crisi provocata dalla continua perdita della biodiversità – sottolinea il Direttore Scientifico WWF Italia, Gianfranco Bologna – costituisce una delle più grandi emergenze per il nostro immediato futuro perché mette a rischio la rete della vita che ci consente di ...

Roberto Esposito e il compito futuro della filosofia europea : “Che senso ha, in un momento drammatico per i destini dell’Unione Europa, chiamare in causa la filosofia? Come può, il suo linguaggio antico, interpretare le dinamiche contemporanee, che sembrano eccedere da tutti i lati i confini della ragione? La prima risposta che darei a tale domanda è che quando ci si trova di fronte a eventi che oltrepassano il piano delle scelte economiche e degli assetti istituzionali, per ...

«Il segreto è divertirsi sempre. Comunque mi divertivo di più sul rettangolo verde che a fare ora il dirigente». Così si è espresso Francesco Totti, premiato oggi a Firenze con l'ingresso nella Hall of Fame del calcio italiano. L'ex numero 10 della Roma ha parlato anche delle indiscrezioni che lo vorrebbero futuro dt del club