huffingtonpost

(Di lunedì 3 giugno 2019) In un’uggiosa domenica di maggio, sollecitato dall’evocazione del titolo e dalla curiosità dellaografia del regista, mi sono trovato a inabissarmia sedia e a sfiorare corpi metropolitani intrecciati nel sole abbagliante dell’infanzia al progredire fisico di successo e.La scenaiana è sempre stata architrave di un rotolamento intrecciato di storie tragiche, o anche solo umane, dove l’ardire travestiva il normale e faceva riaffiorare il nascosto della vita di molti. In “Dolor y Gloria” irrompe l’eccedenza delfisico, che spazza via la fanciullezza e impone la tragedia alla storia, ritmandone la vita a venire del regista, protagonista del tramonto e rimpianto racconto di sé (forse?).Una stigmate senza segni a cui chiedere il permesso ogni giorno per ardire ...

HuffPostItalia : Il dolore cronico, l'incompetenza e le sale d'attesa nell'ultimo film di Almodovar - MC63267961 : @Pontifex_it Non comprendo quanta ostinità ci sia nel non riconoscere la fibromialgia in italia e la sofferenza,il… - Zirael01 : @Luigi75395131 @lorelle70 Forse, dopo mesi di ricerche, riusciranno a darmi la cannabis terapeutica (non essendo io… -