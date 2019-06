Il clan Beckham alla conquista di Miami

vanityfair

(Di lunedì 3 giugno 2019) IUna questione di famiglia. Davidè impegnato con il lancio della sua squadra di calcio (l’ha chiamata l’InterCF, nonostante la «disputa» con la «nostra» Inter, e debutterà nel 2020 nella Major League Soccer statunitense), e l’ex calciatore ha portato in Florida tutto il. In posa sotto il sole ci sono, infatti, Victoria e i figli Brooklyn, 20, Romeo, 16, Cruz, 14, e Harper, sette. I sei hanno trascorso una settimana a: i bambini hanno giocato in piscina; la stilista e l’ex asso del Manchester United hanno fatto il primo bagno. Poi il gruppo ha fatto tappa verso il parco naturale delle Everglades. Tra giri in motoscafo e selfie di famiglia. «È stata una settimana meravigliosa», il commento dell’ex Spice. Non si è vista, almeno via ...