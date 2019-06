Il cardinale australiano George Pell farà ricorso contro la sua condanna per abusi

ilpost

(Di lunedì 3 giugno 2019) Oggi il, ex consigliere stretto di Papa Francesco e prelato di più alto grado maito persessuali su minorenni,laa sei anni di carcere per cui si trova in prigione da

guidoferrario2 : Un nuovo articolo 'Scandalo Pedofilia, diretta streaming per il processo d’appello al cardinale australiano Pell… - PretiPedofili : Scandalo Pedofilia, diretta streaming per il processo d’appello al cardinale australiano Pell… - RLABUSO : Scandalo Pedofilia, diretta streaming per il processo d’appello al cardinale australiano Pell… -