Elodie e Ludovica Pagani sotto le lenzuola… Franco Trentalance piccantissimo

Commenti bollenti che hanno divertito le dirette interessate, in particolar modo Elodie che attraverso il suo profilo Instagram ha condiviso uno stralcio dell’intervista di Franco Trentalance con tanto di faccine divertite e la scritta "Adoorooo". Lei, come Ludovica Pagani non fanno mistero di giocare con il proprio corpo sui social, stuzzicando l'immaginazione del popolo del web e, a quanto pare, anche di un ex porno divo come Trentalance.

(Di lunedì 3 giugno 2019) L'attore hot, intervistato dal settimanale "Voi", si è lasciato andare a qualche confessione piccante su come vede alcuni volti noti femminilile lenzuola e non sono mancate le sorprese., pur avendo lasciato il mondo a luci rosse, nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro sull'arte della seduzione a letto e oggi torna a far parlare di sé per il suo graphic novel "Bloody Park" (uscito da poco nelle librerie) e sulle pagine del settimanale "Voi" con un'intervista decisamente piccante., oltre a svelare i segreti per rendere felici le donnele lenzuola, si è divertito a confessare quali donne del mondo dello spettacolo accendono i suoi desideri, a partire dalla cantante di "Amici"Di Patrizi: ", se devo immaginare una tipologia, mi sembra una felice di sperimentare. Con quei capelli corti potrebbe ricordare il genere bisex". Secondo, però, ci sono altre donne famose che, secondo lui, sono appagate e gioiose a letto. Chi sono? L'ex attore hard non ha dubbi: "Federica Nargi, me la immagino tattile, pelle a pelle. Le tattili sono performanti. Miriam Leone, maliziosa e simpatica perché soddisfatta. L'influencer, davvero Lolita che gioca con la propria felicità".