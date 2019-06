I cambiamenti climatici stanno già colpendo l’agricoltura | cibo a rischio

cambiamenti climatici : studio indipendente conferma l’influenza negativa sulla salute umana : Come se i danni provocati dai Cambiamenti climatici non fossero già preoccupanti, degli studi scientifici indipendenti confermano anche gli effetti negativi sulla salute dell’uomo. Lo sostengono gli scienziati di 27 accademie europee che esortano nell’intraprendere decisioni politiche per proteggere la salute della popolazione in Europa. Nel nuovo rapporto del Consiglio delle Accademie europee delle scienze (EASAC) si evidenziano una ...

cambiamenti climatici e sviluppo rurale : a Castrovillari il workshop sulla gestione delle foreste : Si è tenuto, venerdì 31 maggio e sabato primo giugno, a Castrovillari, presso la sede del Parco Nazionale del Pollino, il workshop dal titolo: “Cambiamenti climatici e sviluppo rurale, obiettivo bosco: gestione attiva per la multifunzionalità delle foreste calabresi”. La due giorni, è stata promossa e coordinata dall’Ente di Formazione professionale INFOLIFE di Scalea in collaborazione con l’Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali di ...

Non crede ai cambiamenti climatici ma crede alle scie chimiche - no a Greta sì a Mark Caltagirone : l’italiano medio è sempre più fuori dalla realtà : Tutti contro Greta, tutti a scagliarsi contro una ragazzina che ha la sola ed unica colpa di vedere ciò che milioni di persone non vogliono vedere: i cambiamenti climatici in corso dovuti al riscaldamento globale. Ma soprattutto, una ragazzina che ne comprende le cause e i possibili risvolti futuri, se non si corre ai ripari per limitarne i danni. Ciò che la giovane Thunberg cerca di spiegare a tutti con i suoi modi affabili ma decisi è ...

cambiamenti climatici - Merkel : “Dobbiamo fare quanto umanamente possibile per gestire la sfida” : La cancelliera tedesca Angela Merkel, in occasione di un intervento alla prestigiosa Harvard University, ha dichiarato: “I Cambiamenti climatici rappresentano una minaccia per le risorse naturali del nostro pianeta: noi possiamo e dobbiamo fare quanto umanamente possibile per gestire questa sfida per l’umanità. E’ ancora possibile ma ciascuno deve fare la sua parte e lo dico con una certa misura di autocritica“. La ...

Maltempo - Giordano (Ispra) : “Dissesto? Non è tutta colpa dei cambiamenti climatici” : “Non diamo tutta la colpa ai cambiamenti climatici. Sicuramente, i cambiamenti climatici accelerano e amplificano dei fenomeni, delle problematiche già esistenti sul nostro territorio”. Lo afferma all’AdnKronos, l’esperta dell’Ispra – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – Francesca Giordano, sentita sul Maltempo che stanno interessando il nostro Paese, posticipando la ...

Maltempo - agricoltura calabrese in grave difficoltà : “evidenti le conseguenze dei cambiamenti climatici” : La primavera anomala minaccia l’agricoltura calabrese che dopo gli eventi eccezionali degli scorsi giorni versa in una situazione di grave difficoltà. L’allarme è lanciato dalla Coldiretti regionale sulla base del report effettuato dai propri tecnici “che delinea gli effetti del Maltempo sulle colture, anche se bisognerà però attendere ancora qualche settimana per verificare come reagiranno le piante e quantificare ...

cambiamenti climatici : Greta Thunberg e Arnold Schwarzenegger insieme a Vienna : L’attivista svedese Greta Thunberg ha presenziato ad una conferenza organizzata a Vienna da Arnold Schwarzenegger: la giovane ha lanciato un appello al mondo, chiedendo di “cambiare tutto” nel modo di vivere e di produrre allo scopo di limitare gli effetti dei Cambiamenti climatici. “È la crisi più importante che l’umanità abbia mai affrontato“, ha proseguito Greta. “Gli umani hanno una grande capacità ...

Elezioni - Greta chiama e l’Europa risponde : i Verdi volano ovunque tranne in Italia : a noi non importa nulla dei cambiamenti climatici : Greta Thunberg ha lanciato l’allarme: gli studenti – e non solo – si sono mobilitati, le Nazioni di tutto il mondo hanno cercato di dare una virata decisiva alle proprie politiche economiche e ambientali per limitare i danni dovuti all’immissione di CO2 nell’aria, per cercare di arginare i cambiamenti climatici che comunque sono in atto, ma dei quali, secondo gli esperti, si possono quanto meno limitare gli effetti. ...

A Bologna nasce Forum sui cambiamenti climatici : Promuovere sul territorio iniziative e progetti di mitigazione e adattamento per contrastare il ‘climate change’. E’ la sfida lanciata a Bologna, nella giornata in cui centinaia di studenti sono scesi in piazza per il clima e per l’ambiente, dal nuovo Forum permanente sui cambiamenti climatici che si e’ insediato oggi nella cornice del Green Social Festival, la manifestazione che promuove il vivere sostenibile e la ...

Europee e cambiamenti climatici - ecco le proposte dei partiti : M5s e Pd puntano a ridurre emissioni - la Lega “nega urgenza” : Paragrafi scarni, indicazioni generiche, pochi numeri, nessuna previsione di strumenti, anche finanziari, su come raggiungere gli obiettivi proposti: così si presentano i programmi dei partiti politici – soprattutto quelli della destra, Lega in testa – per le elezioni Europee alla voce “ambiente”, con particolare riferimento al cambiamento climatico. Eppure, secondo un recente studio condotto da Ipsos per l’European Climate foundation, 4 ...

Coldiretti Calabria - SOS miele : sofferenza api e cambiamenti climatici causano bassa produzione : “Considerate, a ragione, le vere sentinelle dello stato di salute del territorio, e fondamentali per l’agricoltura per il servizio di impollinazione degli alberi da frutto – sottolinea Coldiretti Calabria – le api devono fare i conti sempre più frequentemente con i violenti mutamenti climatici che ne frenano la preziosa opera. Il maltempo infatti, sta facendo sentire i suoi effetti anche in avvio di questa stagione produttiva, dopo la ...

Unicef : dai cambiamenti climatici impatto sproporzionato sui bambini : In occasione del secondo Global Strike for Future, che si tiene oggi, l’Unicef ricorda che i cambiamenti climatici hanno un impatto sproporzionato sui bambini e i giovani: circa il 90% del peso delle malattie attribuibili al clima ricade sui bambini sotto i 5 anni. “I cambiamenti climatici comportano un aumento dell’impatto delle calamità sui più vulnerabili. Circa 530 milioni di bambini vivono in aree con una frequenza di ...

Milano - migliaia di giovani in corteo contro i cambiamenti climatici : “Delusi dai partiti - non hanno fatto nulla” : “Non ci bastano le parole dei politici in campagna elettorale, vogliamo vedere i fatti”. È questo l’appello che è stato lanciato oggi dalle migliaia di giovani che hanno partecipato al secondo sciopero globale per il clima a Milano. “Il nostro movimento non si sente rappresentato da nessun partito, perché negli scorsi anni nessun partito ha fatto quello che andava fatto per affrontare la crisi climatica. Ma vedremo se dopo le elezioni verrà ...