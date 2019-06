Himalaya | ipotesi valanga per gli 8 alpinisti dispersi | sempre meno speranze di

meteoweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2019) Nonostante il continuare delle ricerche, si assottigliano ledi trovare ancora in vita gli 8sull’indiano ormai da una settimana. Il gruppo, composto da 4 britannici, 2 americani, un australiano e una guida sherpa indiana aveva programmato di scalare la scorsa settimana un picco della Nanda Devi, la seconda vetta più alta dell’India a 7.826 metri, e rientrare al loro campo base il 26 maggio. Non avendo più loro notizie, le operazioni di soccorso sono scattate venerdì. Nella mattina di oggi gli elicotteri militari hanno sorvolato una vasta area di ricerca di circa 50 chilometri quadrati, dopo che per giorni il meteo sfavorevole non ha consentito il sorvolo della zona. La zona di ricognizione si basa sui rapporti di quattrobritannici salvati domenica sui fianchi del Nanda Devi. Questi ultimi anche se non facevano parte del ...