Hideo Kojima è soddisfatto dell' accoglienza riservata a Death Stranding e lancia una

Hideo Kojima : "nel gennaio 2016 Death Stranding esisteva solo nella mia testa" : Lo sviluppatore di Death Stranding, Hideo Kojima, ha rivelato i traguardi che considera fondamentali del suo studio - Kojima Productions - e del suo ambizioso e misterioso gioco, riporta Eurogamer.net."Nel gennaio 2016, Death Stranding esisteva solo nel mio cervello, ora è diventato reale e sono stato in grado di annunciare il giorno dell'uscita, grazie a tutti i ragazzi di Guerilla Games, che hanno offerto gentilmente il loro engine", ha detto ...

Death Stranding non sarà un gioco stealth - spiega Hideo Kojima : Nonostante il corposo trailer di annuncio con tanto di data di lancio e sequenze di gioco, l'idea che ci possiamo fare riguardo al gameplay di Death Stranding è ancora abbastanza fumosa.Ebbene, negli ultimi tempi ne sappiamo qualcosa di più grazie ai diversi trailer e dichiarazioni di Kojima, ma ci sono degli elementi ancora molto lacunosi e farsi un'idea sbagliata del gioco, giudicando dai trailer, è cosa facile.Per questo motivo Hideo Kojima ...

Che cos'è Death Stranding? Ce lo spiega Hideo Kojima : Ieri è sicuramente stata la giornata di Death Stranding con la pubblicazione di un nuovo lungo trailer con sequenze di gameplay che ha anche rivelato la data di uscita dell'esclusiva PS4 ideata dall'apprezzatissimo Hideo Kojima. L'opera dell'iconico autore sarà disponibile a partire dall'8 novembre ma nonostante le molte nuove informazioni i punti di domanda non mancano di certo.Il trailer, come da tradizione criptico, alimenta l'interesse ma ...

Tutta la verità su Death Stranding di Hideo Kojima : nuovo trailer e data di uscita ufficiale su PS4 : Fin dall'annuncio, Death Stranding si è subito imposto non solo come uno dei videogame più attesi di sempre, ma anche come uno dei più criptici e misteriosi. D'altronde si tratta del prossimo progetto firmato da Hideo Kojima, creatore della saga di Metal Gear che ha sempre trovato sadico piacere nel tenere gli appassionati sulle spine. Lo stesso è accaduto con questa esclusiva indirizzata alle nostre PlayStation 4, per cui sul web si è scritto, ...

Hideo Kojima invita i fan di Death Stranding ad essere pazienti con un divertente video : Un nuovo trailer dedicato a Death Stranding (nuovo misterioso titolo di Hideo Kojima) sarà pubblicato questo 30 maggio ed i fan non stanno più nella pelle. Per allentare un po' la tensione, Hideo Kojima ha deciso di pubblicare un divertente video in cui esorta i giocatori a portare pazienza.Come riportato dal Tweet, il video mostra alcuni componenti di Kojima Productions che esclamano "la pazienza è una virtù", l'inquadratura si sposta poi verso ...

Death Stranding : Hideo Kojima pubblica un nuovo breve video teaser : A poca distanza dal video teaser di Death Stranding pubblicato nella giornata di ieri, ecco che Hideo Kojima ne condivide un altro attraverso l'account Twitter ufficiale.Questa volta, come potete vedere voi stessi, il breve filmato è accompagnato dal messaggio "Help us reconnect" (aiutaci a riconnetterci). Il video della giornata di ieri riportava il messaggio "crea la corda" e, probabilmente, le due frasi hanno un significato preciso che sarà ...

Hideo Kojima crea la corda per Death Stranding : nuovo trailer e data di uscita a breve? : Il popolo di videogiocatori guarda a Death Stranding con un occhi ambigui. Quelli di chi ha sempre nutrito una profonda ammirazione per Hideo Kojima, game designer giapponese che ha creato la saga di Metal Gear e i suoi indimenticabili personaggi. Ma anche quelli di chi, fin dall'annuncio del nuovo videogame, si interroga su cosa stia bollendo in pentola nelle fucine di Kojima Productions. E soprattutto nella mente geniale del "papà" di Solid ...

Death Stranding in un nuovo teaser trailer che è l'ennesimo piccolo tassello del misterioso puzzle di Hideo Kojima : Ci troviamo di fronte a un nuovo teaser riguardante Death Stranding e come da tradizione il breve filmato condiviso dal profilo Twitter di Hideo Kojima ci lascia con più domande che risposte.L'esclusiva PS4 torna a mostrarsi con un brevissimo video di 30 secondi che potrebbe essere solo un piccolo antipasto di un trailer più corposto ma che ovviamente non è passato inosservato. I recenti rumor parlano di un nuovo trailer per almeno una delle ...

Silent Hill : l'autore Junji Ito parla del suo coinvolgimento nel progetto di Hideo Kojima in seguito cancellato : Quando Silent Hill P.T è stato annunciato nel 2014, i fan si erano detti entusiasti di un nuovo capitolo, soprattutto perché a monte del progetto era a capo Hideo Kojima. Tuttavia l'anno successivo il gioco è stato cancellato in seguito ad una diatriba tra Kojima e Konami.Durante tutto questo tempo molte persone coinvolte nel progetto, tra cui Guillermo del Toro, hanno detto la loro tranne l'artista Junji Ito, almeno fino ad oggi.Come riporta ...

Denis Dyack : "Da Hideo Kojima ho imparato che nulla è impossibile" : Denis Dyack è un nome non particolarmente famoso, ma che ha comunque fatto la sua parte nell'industria videoludica partecipando a produzioni interessanti e rivoluzionarie, tra cui Eternal Darkness: Sanity's Requiem e Too Human, ricordiamo.Ebbene, come riporta IGN, verso gli inizi del duemila Dyack ha avuto l'occasione di lavorare a fianco di Kojima per lo sviluppo di Metal Gear Solid: The Twin Snakes, ovvero il remake del primo Metal Gear Solid ...

Death Stranding su PC? Hideo Kojima non conferma né smentisce : Death Stranding è indubbiamente uno dei titoli più attesi dai giocatori, nonché uno dei cavalli di battaglia della line-up di PS4. Ma sarà davvero un'esclusiva totale per la console ammiraglia di Sony?Come riporta DOSgaming, durante un'intervista al festival di Tribeca 2019 a Hideo Kojima è stato chiesto se in futuro Death Stranding arriverà anche su PC. Un quesito, che stranamente il game designer ha deciso di sorvolare senza dare una risposta, ...

Hideo Kojima e Norman Reedus svelano nuovi dettagli su Death Stranding : Hideo Kojima ha finalmente svelato qualcosa di più sulla natura di Death Stranding.Come riportato da VG247, al Tribeca Film Festival, Kojima assieme a Normad Reedus ha parlato del suo prossimo gioco."Death Stranding è un gioco di azione open world, ma è davvero qualcosa di nuovo" ha spiegato Kojima. "Ci sono tante cose che succedono nel mondo, in America e in Europa, tutti siamo connessi attraverso internet, ma allo stesso tempo siamo noi a non ...

Hideo Kojima ha fiducia in Google Stadia : nuovo gioco in streaming dopo Death Stranding? : L'annuncio ufficiale di Google Stadia ha dato inevitabilmente un pesante scossone all'intera industria videoludica. Libera dai limiti delle console tradizionali, la piattaforma del colosso di Mountain View - ancora sprovvista di prezzo e in uscita entro la fine del 2019 - è pensata per il gioco in streaming. E punta a interconnettere gamer, spettatori di YouTube e sviluppatori per poter così godere di molte acclamate produzioni su qualsiasi ...