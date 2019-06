Hearthstone | il capitolo 4 dell' avventura Colpo grosso a Dalaran è ora disponibile

eurogamer

(Di lunedì 3 giugno 2019) Attraverso un comunicato stampa ufficiale, apprendiamo che ilIVdi, I Sotterranei, è ora."Il Domabombe Boom ha tutto ciò di cui ha bisogno per dare il via al suo piano. La camera blindata è stata depredata, i prigionieria Fortezza Violacea sono stati liberati e il caos è stato disseminato per le strade di. È ora di iniziare i preparativi per il gran finale del piano diabolicoa Legione del M.A.L.E.: rubare l'intera città magica! Tuttavia, prima il Domabombe Boom ha bisogno che ti occupi di alcune seccature..."Qual è la prossima mossa?Leggi altro...

