Gucci ha copiato Devast8? Foto | accusa alla casa di moda | come il criminale!

ilsussidiario

(Di lunedì 3 giugno 2019)ha? Scoppia un vero e proprio caso, con la sfilata Cruis 2020 che ha visto ladientrare nei musei capitolini.

afradoc : RT @_DAGOSPIA_: GUCCI HA COPIATO IL CRIMINALE NEOZELANDESE DEVAST8 - SU TWITTER LA SOMIGLIANZA NON PASSA INOSSERVATA - ezio14199935 : RT @_DAGOSPIA_: GUCCI HA COPIATO IL CRIMINALE NEOZELANDESE DEVAST8 - SU TWITTER LA SOMIGLIANZA NON PASSA INOSSERVATA - _DAGOSPIA_ : GUCCI HA COPIATO IL CRIMINALE NEOZELANDESE DEVAST8 - SU TWITTER LA SOMIGLIANZA NON PASSA INOSSERVATA… -