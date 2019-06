Grosso rogo di auto a Casal Bertone | non si registrano feriti né intossicati

romadailynews

(Di lunedì 3 giugno 2019) Roma – Maxi incendio la scorsa notte a Roma, intorno alle 3, in via Pittaluga, nella zona di, dove le fiamme partite dal vano motore di una Smart in sosta si sono propagate ad altre 9mobili parcheggiate: 7 sono state completamente distrutte. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione die i Vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e ora indagano per risalire alle cause del. Nessuna ipotesi al momento viene esclusa. Sul posto non sono state ritrovate bottiglie o elementi che riconducano a un'origine dolosa. Non risultano esserci.