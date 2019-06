Grecia-Italia | Qualificazioni Europei 2020 | programma | orari e tv

Come giocherà l’Italia contro la Grecia? : Il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, giocherà ad Atene con un modulo offensivo Come quello visto nelle ultime partite di qualificazione a Euro 2020.La Nazionale italiana è al lavoro con 33 giocatori disponibili di cui 29 di campo e 4 portieri. E’ al momento prima nel proprio girone di qualificazione da imbattuta, avendo vinto entrambe le due partite sin ora disputate contro Finlandia e Liechtenstein. L’Italia ...

Lo spread tocca 295 punti - ora l’Italia è più rischiosa della Grecia : Per la prima volta dal 10 marzo del lontano 2008, gli investitori hanno comprato titoli di Stato quinquennali di Atene con tassi d’interesse più bassi rispetto agli analoghi quinquennali italiani: 1,78% contro l’1,82%. Lo scontro tra Usa e Messico fa scattare la «fuga verso la qualità» ...

Spead Italia supera Grecia su titoli a 5 anni. Bankitalia - rischio stretta prestiti imprese : I titoli di Stato Italiani sulla scadenza a cinque anni vengono giudicati dai mercati piu' rischiosi di quelli della Grecia. Il profilo di rischio di Italia e Grecia, misurato dallo Spread dei bond governativi decennali, e' ormai prossimo alla parita'. Lo Spread della Grecia rispetto all'Italia, nel 2012 a ben 27 punti percentuali (2.700 punti base), oggi crolla a 18 punti base: non era cosi' basso dal 2018, prima dello scoppio della crisi ...

Spread - Italia peggio della Grecia : siamo sotto attacco finanziario : Tutto come previsto: tempesta finanziaria peretta contro l'Italia. Le prime avvisaglie si erano registrate già il giorno successivo alle elezioni Europee, con fiammate sullo Spread tornato a salire come non capitava da settimane. Oggi, venerdì 31 maggio, le tensioni esplodono. Il tutto dopo che la C

Spread - Italia supera Grecia sui 5 anni. Borse giù dopo minacce dazi Usa al Messico : Gli indici del Vecchio Continente hanno imboccato la strada del ribasso sulle rinnovate tensioni commerciali internazionali. Questa volta le minacce di nuovi dazi riguardano il Messico. Trump ha deciso che se il Paese non combatterà l'emigrazione clandestina verso gli Usa, saranno imposti dazi fino al 25 per cento...

Euro 2020 - qualificazioni : Grecia-Italia in tv l'8 giugno su Rai 1 : Una volta archiviata la finale di Champions League, si accenderanno i riflettori sulle nazionali di calcio. In programma tanti appuntamenti nel mese di giugno, tra cui le gare di qualificazione per Euro 2020. L’Italia del ct Roberto Mancini affronterà la Grecia sabato 8 giugno 2019. Il fischio d’inizio allo Spyros Louis Stadium di Atene sarà fissato per le ore 20:45. La diretta tv della partita degli 'Azzurri' sarà trasmessa su Rai 1. La ...

Italia verso Euro 2020 : Mancini convoca 33 azzurri per Grecia e Bosnia : Italia verso Euro 2020. Sono 33 i calciatori convocati dal Commissario tecnico Roberto Mancini in vista delle due partite contro Grecia

Rischio Italia - dopo il voto Grecia più vicina : solo 48 punti di spread : La Grecia torna al voto e il mercato scommette sulla vittoria del centro-destra di Nea-Demokratia. Il rally della Borsa e dei titoli di Stato greci riduce il premio di Rischio rispetto all’Italia ai minimi dal 2009. Il rendimento dei titoli greci è al 3% come mai successo prima d’ora...

Affluenza boom in Ue - cresce in Italia - record in Germania | Exit poll : Merkel prima ma cala - volano i Verdi - crollo Spd | Austria : Kurz al 34 - 5% | In Grecia vincono i conservatori : Germania, Francia, Spagna e (parzialmente) anche Italia: in grande aumento i votanti alle elezioni europee. Primi dati: a Berlino la Cdu della Cancelliera scalza Spd, Tsipras battuto in Grecia

Affluenza boom in Ue - cresce in Italia - record in Germania | Exit poll : Merkel prima ma cala - volando i Verdi - crollo Spd | Austria : Kurz al 34 - 5% | Grecia : vincono i conservatori : Secondo i dati del Viminale siamo in linea con il precedente appuntamento, quello del 2014, quando alla stessa ora ai seggi era andato il 16,66%

Gilet gialli - portavoce : ‘Contro di noi repressione di Stato. Ue? Inutile - vantaggi solo a Berlino. Noi stiamo con Italia e Grecia’ : La prima protesta in Francia è stata sei mesi fa e da quel giorno non hanno mai smesso. Ogni sabato i Gilet gialli manifestano contro il governo di Emmanuel Macron: se all’inizio chiedevano lo stop all’aumento del prezzo della benzina (e hanno vinto), ora vogliono la redistribuzione delle ricchezze e referendum di iniziativa popolare. Alla vigilia del voto per le Europee e nel momento di minore partecipazione ai cortei, il portavoce François ...

Europee - il cancelliere austriaco Kurz : “Più sanzioni contro chi sfora le regole del debito. Italia non diventi seconda Grecia” : Dopo aver bocciato la proposta del premier ungherese Viktor Orban di un’alleanza tra il Ppe e i sovranisti capeggiati da Matteo Salvini, il cancelliere austriaco Sebastian Kurz chiede maggior rigore nei confronti dei Paesi “irresponsabili” nelle politiche sul debito. Come l’Italia. “Ci sono troppe poche sanzioni nella Ue, ad esempio contro chi sfora le regole del debito o lascia passare i migranti irregolari da uno Stato ...

BTp : lo spread con i Piigs si è allargato - la Grecia incombe e i rendimenti dell’Italia non calano : Da gennaio 2019 la Bce ha smesso di comprare titoli di Stato dei Paesi europei. Già nel 2018 aveva ridotto gradualmente gli acquisti. Eppure tutti i titoli di Stato dei Paesi un tempo chiamati Piigs hanno registrato un calo dei rendimenti nell’ultimo anno. Tutti tranne uno: l’Italia. ...

