Grandi Navi a Venezia | le foto censurate e profetiche di Berengo Gardin

La profezia di Banksy sul rischio Grandi Navi a Venezia : Banksy aveva ragione sulla questione grandi navi a Venezia. Il 22 maggio sui suoi canali social l’artista aveva condiviso un video in cui, avvolto da cappotto e con viso celato da un cappello, esponeva per le strade di Venezia un’opera che oggi, dopo l’incidente della nave da crociera dell’Msc che ha speronato un battello turistico, si rivela essere un profetico monito contro i rischi del traffico delle grandi navi nei ...

L'incidente in laguna a Venezia inchioda il M5s sul tema Grandi navi : Fico difende migranti, rom e sinti, Salvini reagisce con indignazione Berlino, 3 giu 08:30 - (Agenzia Nova) - A margine della tradizionale sfilata militare tenuta ieri su via dei Fori imperiali a Roma per la Festa della Repubblica, il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico del Movimento

Grandi Navi a Venezia : Toninelli promette una soluzione entro giugno : Il progetto definitivo per togliere le Grandi Navi dal canale della Giudecca arriverà entro il mese di giugno. Lo ha ribadito il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ai microfoni di Radio Padova. "I Veneziani sono arrabbiati con me? - ha premesso rispondendo a una domanda - anche io sono arrabbiato, insieme ai Veneziani. Ma il problema delle Grandi Navi c'è più o meno dal 2003 e io sono ministro da un ...

Incidente Venezia - Toninelli : via le Grandi Navi - “progetto definitivo entro giugno” : Il progetto definitivo per togliere le grandi navi dal canale della Giudecca a Venezia arriverà entro il mese di giugno: lo ha confermato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ai microfoni di Radio Padova. “Stiamo cercando di affrontare il problema in maniera concreta. Abbiamo ereditato i problemi e li stiamo risolvendo. Sono arrivati tre studi di fattibilità ed entro giugno verrà preso in considerazione ...

L'incidente di Venezia accelera lo stop alle Grandi Navi in Laguna : Collisione a Venezia tra una nave da crociera della Msc e un battello da turismo nel canale della Giudecca: quattro turiste straniere tra i 67 e i 72 anni sono rimaste ferite, nessuna in modo grave, ma gli attimi di terrore vissuti sulle due imbarcazioni e sulla banchina hanno riacceso le polemiche sul transito delle grandi navi nella Laguna Veneziana. La Msc Opera è andata a sbattere contro la banchina a San Basilio-Zattere e ha speronato ...

Toninelli : "Entro giugno stop alle Grandi Navi nel Canale della Giudecca" : Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli è intervenuto sulla notizia del giorno, ossia l'incidente avvenuto nel Canale della Giudecca a Venezia, dove una nave da crociera si è scontrata con un battello e si è schiattante contro una banchina. Il governatore del Veneto Luca Zaia aveva interpellato direttamente il ministro diffondendo una nota in cui scriveva:"L’incidente avrebbe potuto risolversi una tragedia. Apprendo ...

Massimo Cacciari : "Il rischio Grandi Navi a Venezia denunciato da 20 anni. I governi se ne sono fregati" : “Era risaputo che queste grandi navi sono dannose e che c’era questo colossale rischio. Un rischio che viene denunciato invano da 20 anni” Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia, interviene sull’incidente che tra la nave Msc e un’imbarcazione avvenuto nel canale della Giudecca e punta il dito contro i vari governi che negli anni si sono susseguiti: “Le amministrazioni comunali non contano nulla, non hanno ...

Venezia - Toninelli : “Entro giugno stop a Grandi navi”. Salvini : “Soluzione c’era ma è arrivato no dal suo ministero” : Dal ministero delle Infratrutture assicurano: entro fine mese sarà risolta la questione delle Grandi navi che entrano nella Laguna di Venezia. Il titolare del Viminale, però, accusa: è per colpa di un “no” arrivato proprio da quel dicastero che una soluzione non è ancora stata trovata. L’incidente nautico nel Canale della Giudecca a Venezia rilancia la polemica sull’entrata delle Grandi Navi in Laguna. E offre a Matteo Salvini ...

Incidente Venezia : entro giugno via le Grandi Navi da crociera dalla Giudecca e da San Marco : Fonti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riferiscono che sulle grandi navi a Venezia il tavolo istituzionale è da tempo in corso. I ministri interessati si vedranno a breve scadenza per tirare le somme sulle opzioni progettuali individuate, allo scopo di trovare la soluzione definitiva migliore, che arriverà presumibilmente entro il mese di giugno, per allontanare le grandi navi da crociera dalla Giudecca e da San ...

Incidente Venezia - WWF : “Un importante campanello d’allarme - via le Grandi navi” : “Quello che è accaduto oggi a Venezia, dove la nave da crociera MSC Opera ha urtato la banchina all’altezza di San Basilio e contestualmente ha avuto una collisione con un battello fluviale è la dimostrazione lampante che il rischio di incidenti per le grandi navi a Venezia esiste ed è estremamente concreto“: lo spiega in una nota WWF Italia. “Per fortuna quello alla nave MSC Opera è stato un Incidente senza gravi conseguenze ...

Venezia in tilt dopo lo schianto della Msc Opera. I comitati protestano : dopo sette anni la situazione Grandi Navi è in stallo : “Questo incidente drammatico sembra essere accaduto proprio nel giorno giusto. Oggi a Venezia è la festa della Sensa, in cui viene celebrato lo sposalizio della città con il mare. Ma il mare va rispettato. E anche la Laguna”. Luciano Mazzolin, portavoce del Comitato No-grandi navi è sulla banchina di San Basilio, dove è stata improvvisata una conferenza stampa per commentare il tamponamento (ammesso che si possa usare un termine automobilistico) ...

Toninelli : Grandi Navi a Venezia mai più : 12.51 "L'incidente di oggi al porto di Venezia dimostra che le grandi navi non devono più passare dalla Giudecca. dopo tanti anni di inerzia, finalmente siamo vicini ad una soluzione definitiva per tutelare sia la laguna che il turismo" Così su Twitter il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Toninelli. E il ministro dell'Ambiente Costa,ribadisce il "No alle grandi navi nella Laguna,si lavora per una soluzione". "Bisogna anche ...

Venezia - transatlantico si scontra con battello : 4 feriti – FOTO. Comitato No Grandi Navi : “Follia consentirne il passaggio” : Venezia – Impressionante incidente nautico nel Canale della Giudecca a Venezia, causato da una delle Grandi Navi, i grattacieli del mare che continuano a passare imperturbati in Bacino San Marco, sfiorando Palazzo Ducale e Punta della Dogana. Il transatlantico Opera, della compagnia Msc, si è scontrato con il lancione turistico Michelangelo che si trovava vicino a San Basilio, all’ingresso dell’attracco di Marittima. Il ...

