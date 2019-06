Grande Fratello 2019 | ospiti e anticipazioni semifinale 3 giugno

Grande Fratello 2019 dove vedere le puntate in diretta tv e streaming : Grande Fratello 2019 dove vedere. La sedicesima edizione NIP del reality show parte da lunedì 8 aprile in prima serata su Canale 5. Oltre alla diretta settimanale con Barbara D’Urso e gli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio, saranno davvero tantissime le modalità per seguire i concorrenti della Casa. Oltre agli appuntamenti classici del day-time, infatti, si potranno seguire le gesta dei concorrenti anche tramite sito ...

Gianmarco Onestini/ Sbotta contro il Grande Fratello. Il fratello Luca : 'L'hanno lasciato da solo' : Gianmarco Onestini la polemica contro il Grande fratello 2019: 'Tutti sanno qualcosa della loro famiglia, sai io cosa so? Zero. Non un messaggio, non una foto'.

GENNARO LILLIO/ Si confessa con Francesca De André : 'Sono vergine' - Grande Fratello - : GENNARO LILLIO si la scia andare con Francesca De Andrè con una confessione choc: 'Sono vergine'. Il rapporto con lei si fa sempre più inteso ed è tempo di confidenze al Grande fratello

DANIELE DAL MORO/ Sempre più vicino a Taylor Mega : Martina è gelosa - Grande Fratello - : DANIELE Dal MORO si racconta nella Casa del Grande fratello 2019. La sua miglior confidente è senz'altro Taylor Mega, e Martina Nasoni s'ingelosisce.

Anticipazioni Grande Fratello - semifinale oggi : l'eliminato tra Erica - Enrico e Kikò : È tutto pronto per la nona e penultima puntata del Grande Fratello 16 che andrà in onda oggi 3 giugno in prima serata su Canale 5. Barbara d'Urso, in collaborazione con i suoi opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio, riassumerà quanto accaduto in settimana all'interno della Casa più spiata d'Italia, nella quale non sono mancati litigi, confessioni ma anche momenti di crisi. Tra i più provati per la lontananza della sua famiglia c'è stato ...

Valentina sbotta contro il Grande Fratello : "Basta - ora spacco tutto!" - : Serena Granato Valentina Vignali è diventata protagonista di un momento di tensione, in cui si è scagliata contro la produzione del Grande Fratello 16 Nel corso del daytime settimanale del Grande Fratello 16, il reality-show condotto da Barbara d'Urso, i telespettatori hanno assistito ad un momento di tensione vissuto dalla gieffina Valentina Vignali. La web influencer ha infatti sbottato ad alta voce e con un tono intimidatorio, ...

Anticipazioni Grande Fratello 16 del 3 giugno : verranno proclamati i finalisti : Il Grande Fratello 16 si avvicina verso le battute finali di questa edizione che non ha deluso le aspettative e dal punto di vista degli ascolti ha ottenuto dei risultati decisamente molto positivi. Lunedì 3 giugno alle ore 21:30 andrà in onda la penultima puntata di questa edizione, ossia la semifinale del reality show presentato da Barbara D'Urso, durante la quale si scopriranno i nomi dei finalisti che accederanno alla finalissima in ...

Paolo Idolo : "Ai tempi di Saranno Famosi non potevo camminare per strada. Vorrei rientrare - mi propongo per il Grande Fratello Vip" : Abituarsi al successo improvviso e ritrovarsi, dopo la sbornia, al punto di partenza. Succede se la fama arriva di botto, sconvolgendo un’esistenza che fino a pochi mesi prima poteva definirsi normale. “Nel mio caso fu più travolgente di quanto pensassi. Il riscontro lo vedevo per strada. Ad un certo punto dovetti persino staccare il citofono di casa perché venivano a suonarmi di notte”. A parlare è Paolo Idolo, uno che il destino – almeno ...