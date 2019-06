Grande Fratello 16 | i finalisti

Grande Fratello 16 - Tina Cipollari dopo l'eliminazione di Kikò Nalli : "E' finita la pacchia" : Kikò Nalli è stato il primo eliminato della semifinale del 'Grande Fratello 16' con il 28% delle preferenze (per il salvataggio). Nel corso della serata, l'hair stylist ha avuto la possibilità di riabbracciare l'amatissima Ambra Lombardo, con cui spera di iniziare una bella e duratura storia d'amore.prosegui la letturaGrande Fratello 16, Tina Cipollari dopo l'eliminazione di Kikò Nalli: "E' finita la pacchia" pubblicato su Gossipblog.it 04 ...

Grande Fratello 16 - la lezione sull'amore di Stefania Pezzopane (video) : Stefania Pezzopane, nel corso della semifinale del 'Grande Fratello 16', ha affidato ai probabili finalisti di questa edizione, una bellissima lezione sull'amore.prosegui la letturaGrande Fratello 16, la lezione sull'amore di Stefania Pezzopane (video) pubblicato su TVBlog.it 04 giugno 2019 00:03.

Grande Fratello 2019 : Valentina Vignali incontra il fidanzato : Valentina Vignali e il fidanzato Lorenzo: l’incontro in diretta al GF 16 Questi ultimi giorni sono stati particolarmente complicati per Valentina Vignali. Il motivo? La giovane concorrente del Grande Fratello 2019 non ha ricevuto un segnale da parte sua nemmeno per il suo compleanno, mandandola completamente in crisi. Difatti la ragazza ha iniziato a pensare di aver avuto alcuni atteggiamenti sbagliati che potrebbero aver indispettito il ...

Grande Fratello 16 : la sorpresa di Lorenzo Orlandi - fidanzato di Valentina Vignali : "Ti amo" (video) : Valentina Vignali, nel corso della semifinale del 'Grande Fratello 16', riceve una sorpresa dal fidanzato Lorenzo Orlandi. La cestista avrebbe dovuto ricevere una telefonata dal compagno per chiarire, una volta per tutte, l'amicizia con Daniele. Al termine del countdown di 30 secondi, però, il telefono è rimasto muto. Grande Fratello 16, Valentina Vignali perde 764 follower al giorno su ...

Grande Fratello 16 - Francesca Cipriani diffida Valentina Vignali : "Donna rozza e volgare..." : Che fosse il Grande Fratello delle diffide, già lo sapevamo.La destinataria di questa nuova diffida, che, come sappiamo, è un atto con il quale si inoltra un avviso formale affinché una persona non commetta una determinata azione, è nuovamente Valentina Vignali: che questo Grande Fratello stia causando alla cestista e social influencer 28enne, qualche grattacapo legale di troppo, anche questo, è un fatto ampiamente noto.prosegui la ...

Grande Fratello 2019 - semifinale/ Eliminati e finalisti : Francesca attacca la D'Urso : Grande Fratello 2019, anticipazioni semifinale: chi saranno i finalisti della sedicesima edizione? Enrico, Erica e Kikò Nalli a rischio eliminazione. Pronostici, liti e molto altro...

FRANCESCA DE ANDRE'/ 'Con Gennaro Lillio non faccio la gatta morta' - Grande Fratello - : FRANCESCA De André durante la diretta del Grande fratello 16 smentisce il bacio con Gennaro Lillio e a chi l'accusa di essere una gatta morta dice...

Grande Fratello 16 - la dichiarazione d'amore ed i baci tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo (video) : Kikò Nalli, nel corso della semifinale del 'Grande Fratello 16', è stato raggiunto da Ambra Lombardo nel Lido Carmelita. L'hair stylist ha avuto modo di confessare tutto il suo amore nei confronti della bella professoressa. I due innamorati, dopo settimane di lontananza, hanno modo, stasera, di dichiararsi pubblicamente con parole molto affettuose ed una serie di baci prolungati:prosegui la letturaGrande Fratello 16, la dichiarazione d'amore ...

Grande Fratello 16 - nuova lite tra Cristiano Malgioglio e Francesca De Andrè : "Fuori dalla casa non sei amata" (video) : E' ancora scontro tra Cristiano Malgioglio e Francesca De Andrè. Nel corso della semifinale del 'Grande Fratello 16', l'opinionista ha avuto modo di chiarirsi duramente con la gieffina a cui, in settimana, ha riservato una serie di post su Instagram non proprio lusinghieri. Grande Fratello 16, la lettera di Giorgio Tambellini a Francesca De Andrè (video) prosegui la letturaGrande Fratello 16, ...

Grande Fratello 16 - la lettera di Giorgio Tambellini a Francesca De Andrè (video) : Nel corso della semifinale del 'Grande Fratello 16', Giorgio Tambellini, fidanzato di Francesca De Andrè, ha fatto recapitare in casa una lettera per spiegare, una volta per tutte, i motivi che l'hanno spinto, fino ad oggi, ad omettere la sua verità sui presunti tradimenti riportati da siti e giornali nelle ultime settimane: Cara Francesca, sono entrato due volte nella casa del Grande Fratello per confrontarmi con te, nonostante non mi ...

Grande Fratello 2019 - nona puntata in diretta : Barbara annuncia tre eliminazioni : Barbara D'Urso Il Grande Fratello 2019 arriva alla nona puntata, ossia quella della semifinale, e qui su DavideMaggio.it, come ogni lunedì sera, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, nella casa nel corso della serata. Grande Fratello 2019: la diretta minuto per minuto della serata 21.37: Nella breve introduzione, Barbara annuncia ...

Grande Fratello 2019 - SEMIFINALE/ Eliminati - finalisti - diretta : ancora Tambellini... : GRANDE FRATELLO 2019, anticipazioni SEMIFINALE: chi saranno i finalisti della sedicesima edizione? Enrico, Erica e Kikò Nalli a rischio eliminazione. Pronostici, liti e molto altro...

Finalisti Grande Fratello 2019 - chi sono?/ Le chance di Erica Piamonte : I Finalisti del Grande Fratello 2019 saranno annunciati questa sera e prenderanno posto al fianco di Gennaro Lillio nella finalissima, pronostici e quote.

