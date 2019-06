Grande Fratello 16 | Giorgio Tambellini in un locale con un' altra ragazza Le immagini a

Grande Fratello : Luca Onestini contro il Gf. Protesta ed urla fuori la casa con il megafono per stare vicino al fratello. : Luca Onestini è passato dalle parole ai fatti. Dopo avere lamentato in più occasioni di non avere mai avuto la possibilità di parlare con il Fratello Gianmarco, concorrente del Grande Fratello 2019, ha deciso... L'articolo Grande Fratello: Luca Onestini contro il Gf. Protesta ed urla fuori la casa con il megafono per stare vicino al Fratello. proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello 2019 - anticipazioni nona puntata : chi raggiungerà Gennaro in finale? : Gennaro Lillio - GF16 Il Grande Fratello 2019 arriva alla nona puntata, ossia quella della semifinale, e qui su DavideMaggio.it, come ogni lunedì sera, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, nella casa nel corso della serata. Grande Fratello 2019: anticipazioni nona puntata A sette giorni dall’incoronazione del sedicesimo ...

Grande Fratello 16 - Francesca De Andrè : "Mi ci vedo mamma - ho un senso materno molto spiccato" : E' ancora guerra e pace tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio che, ad oggi, faticano, a trovare un equilibrio come coppia:

Grande Fratello 16 - coccole bollenti tra Erica e Taylor : E’ entrata al Grande Fratello 16 per far girare la testa agli uomini (a Gennaro in particolare), ma il sex appeal di Taylor ha colpito soprattutto Erica. La toscana ha ammesso di essere attratta sia da donne che da uomini e in giardino si è lasciata andare a coccole bollenti con l’influencer veneta. Le due si sono avvinghiate seminude sul pouf, regalando un siparietto lesbo-chic super sexy. Le due gieffine si godono il caldo sole ...

Taylor Mega e Erica Piamonte super sexy al Grande Fratello : Sotto l'occhio vigile delle telecamere e degli altri inquilini, Taylor Mega e Erica Piamonte si sono lasciate andare a un momento di tenerezza bollente in giardino tra baci e carezze. Erica Piamonte ha dichiarato fin dall'inizio della sua avventura al GF 16 di provare attrazione sia verso gli uomini che verso le donne e la Mega sembra particolarmente colpito la sua attenzione. Durante un momento di relax in giardino le due si sono ...

Grande Fratello 2019 - doccia bollente per Taylor Mega. Il micro bikini non trattiene le curve : Dopo aver abbandonato temporaneamente il Grande Fratello 2019, Taylor Mega è rientrata nella Casa per la gioia degli inquilini maschi e dei telespettatori. La splendida influencer, complice il primo caldo del week end, strizzata in un micro – bikini che non trattiene le sue curve perfette, ha fatto una doccia super bollente che ha mandato i fan in delirio. Fisico scolpito e micro bikini rosso,Taylor Mega si rinfresca nella casa del Grande ...

Grande Fratello 16 - nuova lite tra Francesca de Andrè e Gennaro Lillio. Lui : "Sei pesante!" Lei : "Tu non stai bene!" : Sembrava essere tornato il sereno tra Francesca de Andrè e Gennaro Lillio. Dopo qualche tensione risolta nel giro di poche ore, nella casa del Grande Fratello i due tornano ai ferri corti e ancora una volta per una battuta di troppo.Francesca vede Gennaro e Taylor Mega fare insieme la colazione. La ragazza allora non riesce a trattenersi dal fare una battuta che suona come una vera frecciata: "Una volta mi facevi il piatto". La frase non è ...

Grande Fratello - la furia di Valentina Vignali : "Spacco tutto!" : La tensione in casa è alle stelle e Valentina Vignali se la prende con gli autori del Grande Fratello.-

Grande Fratello - scontro tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio : "Mi ha rotto i cogl***i!" : L'attacco della De Andrè: Adesso che ha la certezza di andare alla finale, si lascia andare a reazioni più istintive".

Grande Fratello - anticipazioni puntata : l'elezione dei finalisti : Domani, lunedì 3 giugno, in prima serata su Canale 5, penultimo appuntamento con il reality condotto da Barbara d'Urso

Grande Fratello - Kikò Nalli su Ambra Lombardo : "Sono curiso di…" : Kikò e Ambra, futuro insieme dopo il Grande Fratello 2019? Kikò Nalli non vede l'ora di riabbracciare Ambra Lombardo. Si sono frequentati per poco tempo al Gf 16, eppure c'è una forte sintonia tra i due. Kikò non si sarebbe mai aspettato di trovare subito una donna capace di stregarlo: Ambra, col suo fascino e […]

Grande Fratello - crisi isterica di Valentina Vignali : trova il water sporco - finisce male : Dopo due mesi dall'inizio del reality i concorrenti chiusi nella casa del Grande Fratello - lo show condotto da Barbara D'Urso su Canale 5 - iniziano ad avere i primi momenti di grave tormento. È quanto è capitato a Valentina Vignali, che ha avuto una reazione totalmente inaspettata dagli autori del

Grande Fratello 16 - Mila Suarez contro Francesca De Andrè : "Ha il veleno nel sangue" : Intervistata da Nuovo Tv, Mila Suarez, ex di Alex Belli, ha ancora una volta tuonato contro Francesca De André, parlando della volontà di procedere legalmente contro di lei: "Ho subito molti atti di bullismo da parte sua, quindi appena uscita dalla Casa ho sentito il mio avvocato: mi ha detto che ho novanta giorni per pensare se denunciarla o meno. […] Secondo me lei è entrata nella Casa un po’ prevenuta nei miei confronti. Non so che cosa ...