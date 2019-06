Governo M5s-Lega - Conte : “Ho alcune cose importanti da dire agli italiani”. Centinaio : “O fa il miracolo o alternativa è il voto” : Ha convocato una conferenza stampa perché ha “alcune cose importanti da dire a tutti voi“. E quel “tutti voi” sono gli italiani. Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, decide di rivolgersi al popolo per uscire dall’impasse di Governo. E quelle cose importanti da dire sono rivolte ai cittadini, certo. Ma anche e soprattutto alla Lega e il Movimento 5 stelle. Alle due forze di Governo il premier detterà le ...

Crisi di Governo - M5S e Lega litigano su Tria : Nel Governo si respira un'aria peggiore di giorno in giorno, e le elezioni non sembrano aver concluso la campagna elettorale, bensì paiono quasi averla accentuata. Sembra essere sempre più evidente che Salvini stia pensando in modo reale alla Crisi, così da tornare a nuove elezioni a settembre. La decisione effettiva sembra però Legata in particolare alla risposta che arriverà dalla Ue, in seguito alla lettera inviata dall'Italia dopo che il ...

CRISI Governo : ELEZIONI ANTICIPATE?/ M5s vs lettera Tria e Lega : 'No austerità' : CRISI di GOVERNO, ipotesi ELEZIONI anticipate a fine settembre: lettera Tria a Commissione Ue fa infuriare M5s, attacco diretto a ministro e Lega.

Lite sulla risposta di Tria alla Ue. M5S la contesta e chiede vertice di Governo : Il Pil italiano nel primo trimestre del 2019 è salito dello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti mentre è calato dello 0,1% su base annua....

Giulia Bongiorno a Tagadà : "Scontro con il M5s estenuante - siamo nel momento peggiore del Governo" : "Il momento peggiore per questo governo? Questo". Il ministro della pubblica amministrazione Giulia Bongiorno, ospite di Tiziana Panella a Tagadà, su La7, spiega come questo sia "un momento di grande soddisfazione per la Lega in cui Matteo Salvini raccoglie i risultati (un bel 34 per cento)" ma "a l

Contratto di Governo : in un anno l’esecutivo LegaM5S ha mantenuto circa una promessa su dieci : Solo il 12% degli impegni sanciti dal Contratto di governo è stato portato a termine ad un anno dall'insediamento dell'esecutivo di Lega e Movimento 5 Stelle a palazzo Chigi. Un progetto di fact-checking di Pagella Politica ha dimostrato che al momento è stata mantenuta una promessa ogni dieci giorni, un ritmo con il quale, se mantenuto, a fine legislazione si arriverà a rispettare il 60% del Contratto.

M5s - la battuta di Cancelleri nel giorno del suo compleanno : “L’anno scorso nasceva il Governo - un anno dopo cade” : Alla riunione degli eletti M5s regionali, dopo la Lombardi, arriva anche Giancarlo Cancelleri accolto dagli auguri dei colleghi pentastellati nel giorno del suo compleanno: “L’anno scorso facevo il compleanno e nasceva il governo e un anno dopo cade” dice loro ridendo. “Era una battuta – poi precisa Cancelleri – questo non cadrà perché ha una grande popolarità tra le persone”. Per Cancelleri il ...

Sondaggi politici Index : elettori M5S “Governo vada avanti” : Sondaggi politici Index: elettori M5S “Governo vada avanti” Il popolo pentastellato, attraverso la piattaforma Rousseau, si è espresso: Luigi Di Maio deve restare a capo del Movimento 5 Stelle. Eppure sul tema gli italiani si sono divisi come si evince da un Sondaggio Index per Piazza Pulita: il 48,7% vedrebbe di buon occhio le dimissioni del capo politico dei Cinque Stelle, il 45,9% è invece di parere contrario. Incassata la ...

Governo - sottosegretario alla Difesa Tofalo : “Da Trenta errori grossolani”. M5s lo sconfessa : “Non è posizione dei vertici” : Mentre il capo politico Luigi Di Maio incassa la fiducia degli iscritti al Movimento, nel M5s scoppia il caso Tofalo. Il sottosegretario alla Difesa mercoledì sera, nel corso dell’assemblea congiunta degli eletti, ha criticato la gestione del ministero da parte di Elisabetta Trenta e giovedì ha rincarato la dose sul suo blog accusandola di “errori grossolani“. Il Movimento lo ha sconfessato, prendendo le distanze da quella che è ...

Governo - ipotesi rimpasto. Il messaggio di Salvini al M5s : “Non chiedo niente - ma su ambiente e Difesa ci sono problemi” : Ora che il problema del viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi è rimosso dal tavolo, Matteo Salvini non accelera solo sui temi più leghisti del contratto di Governo. Ma comincia a far traballare anche le poltrone di qualche ministro con cui non è entrato in grande sintonia. “Rimpasto” sarà anche una parola e una pratica da Prima Repubblica, come ripete il leader del Carroccio, ma nella pratica l’incasso appare più vicino anche ...

Rixi - Salvini : “Dimissioni accolte per tutelare Governo. Fatto per tutelarlo”. Poi attacca magistratura e provoca M5s : Prima accetta le dimissioni del viceministro condannato per peculato Edoardo Rixi, allo scopo, rivendica, di “tutelare lui, la sua famiglia e il governo”. Poi Matteo Salvini attacca la magistratura, paragonando diversi casi giudiziari, e provoca il M5s: “Che esultino le opposizioni è comprensibile, che lo facciano gli alleati di governo…”. “Ringrazio Edoardo su cui metto la mano sul fuoco, ovviamente io non ...

Edoardo Rixi condannato si dimette subito "per tutelare il Governo - ma sono innocente". M5s ammutolito : "Dimissioni, subito". Tutto il Movimento 5 Stelle si scaglia contro Edoardo Rixi, viceministro leghista alle Infrastrutture appena condannato a Genova a 3 anni e 5 mesi nel processo per le "spese pazze" in consiglio regionale ligure. Nella notte era stato Alessandro Di Battista a dire di "non aspett

«Spese pazze» - il viceministro Rixi (Lega) condannato a 3 anni e 5 mesi. Il M5S : «Lasci il Governo» : Il tribunale di Genova ha condannato Rixi, all’epoca capogruppo regionale della Lega, per le spese tra il 2010 e il 2012. Per lui anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici

Edoardo Rixi condannato a 3 anni e 5 mesi per "spese pazze". Lega contro M5s - nuovo scossone al Governo : Arriva la batosta per Edoardo Rixi, viceministro leghista alle Infrastrutture. La seconda sezione penale del Tribunale di Genova, presieduta dal giudice Giuseppe Dagnino, ha condannato il fedelissimo di Matteo Salvini a 3 anni e 5 mesi di reclusione nell'ambito del processo sulle cosiddette "spese p