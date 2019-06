Governo | Giuseppe Conte | ' Senza impegno di Lega e M5S rimetterò il mandato'

Cosa ha detto Giuseppe Conte nella conferenza stampa sul futuro del Governo : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha rivolto un ultimatum ai suoi vice, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e ai due partiti che compongono la sua maggioranza: Movimento 5 Stelle e Lega. Conte si è detto pronto a rimettere il suo mandato in caso di una mancata presa di posizione chiara e netta dei due leader. Ma cos'altro ha detto Conte?Continua a leggere

La conferenza stampa di Giuseppe Conte sul futuro del Governo : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato che terrà una conferenza stampa da Palazzo Chigi per parlare di "alcune cose importanti", rivolgendosi agli italiani e ai due partiti al governo: Lega e Movimento 5 Stelle. Il messaggio di Conte arriva dopo le elezioni europee e con l'obiettivo di chiarire quale sarà il futuro del governo.

Governo sul filo del rasoio : il discorso di Giuseppe Conte per evitare la crisi senza via d’uscita : Il presidente del Consiglio terrà oggi pomeriggio una conferenza a palazzo Chigi per fare il punto della situazione e scongiurare una crisi di Governo senza via d'uscita. Giuseppe Conte richiamerà a responsabilità e dignità, sottolineando come non sia possibile continuare la legislatura in questo modo. Intanto la risposta dal ministero dell'Economia alla lettera della Commissione Ue è arrivata a Bruxelles.

Giuseppe Conte - la frase con cui conferma la crisi di Governo : una questione di giorni : governo appeso a un filo. È sotto agli occhi di tutti come l'alleanza tra Lega e M5s possa collassare da un momento all'altro. Matteo Salvini e Luigi Di Maio cercano il miglior modo per uscirne, magari addossandone la responsabilità all'altro. Più che una questione di "se", pare una questione di "qu

Edoardo Rixi - la sfida a Giuseppe Conte prima della sentenza : "Dimissioni?" - Governo verso il ko : Chi si aspettava una "pax" dopo il voto tra Lega e M5s è destinato a restare deluso. Gli attacchi continuano, forse con un'intensità ad ora un poco più lieve. Ma probabilmente è soltanto questioni di tempo, tra poco la guerra riprenderà ad essere durissima. Per esempio sul caso Edoardo Rixi, a proce

Giuseppe Conte : “Non mi sento commissariato da Salvini - fa parte del mio Governo” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Bruxelles per il vertice europeo, assicura di non sentirsi commissariato da Matteo Salvini, neanche dopo il trionfo elettorale della Lega: "commissariato da chi? Salvini ha sempre fatto parte delle forze del mio governo. Perché dovrei sentirmi commissariato?”.

Nando Pagnoncelli - sondaggi e segreti : "Perché Giuseppe Conte è così popolare" - ipoteca sul Governo : È l'opposto dei suoi vice, Giuseppe Conte, e per questo è così popolare. Intervistato dal Corriere della Sera, Nando Pagnoncelli svela la ricetta del successo del premier e, di riflesso, del governo gialloverde. "Una parte di italiani si riconosce negli atteggiamenti anticonvenzionali, a tratti aggr

Giuseppe Conte - l'ultimo tentativo disperato per tenere in piedi il Governo : rinvia il Cdm : L'intenzione di Matteo Salvini di far approvare il decreto Sicurezza bis nel Consiglio dei ministri di questa sera rischia di scontrarsi contro il muro del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sempre più intenzionato a disinnescare la tensione nel governo tra il vicepremier leghista e Luigi Di M

Matteo Salvini - mina sul Governo : verso la crisi. Giuseppe Conte sconvolto - il ruolo di Sergio Mattarella : Ad agitare il governo ora ci si mette il decreto sicurezza-bis presentato dalla Lega e da Matteo Salvini. "Una mina", secondo Giuseppe Conte e grillini sulla quale potrebbe davvero cadere l'esecutivo. Luigi Di Maio infatti considera il provvedimento - con cui verrebbe neutralizzato Danilo Toninelli

Silvio Berlusconi : "Matteo Salvini umiliato da Giuseppe Conte - ora faccia cadere il Governo" : Silvio Berlusconi torna ad attaccare l'alleanza fra Lega e Movimento 5 Stelle, chiedendo al vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini di staccare la spina al governo subito dopo le elezioni europee. E chiede anche al Partito Popolare Europeo di abbandonare l'alleanza coi socialisti e volgere lo sguardo a destra.

Giuseppe Conte - il gioco sporco nel Governo : "Così favorirà Di Maio per affossare Salvini". Retroscena-bomba : Obiettivo: blindare il governo. Come? Giuseppe Conte un'idea ce l'ha: picchiare duro la Lega per permettere al Movimento 5 Stelle di salire nei sondaggi e, spera il premier, alle elezioni europee del 26 maggio. D'altronde, le condizioni perché questo esecutivo resti in vita qualche altro mese (i 5 a

Siri fuori dal Governo - arriva la revoca di Giuseppe Conte. Di Maio soddisfatto : "vittoria per gli onesti italiani" : Finalmente la vicenda Siri sembra essere giunta ai titoli di coda. La revoca decisa da Conte è arrivata. Di Maio soddisfatto Il Cdm è finito da pochi minuti, e sul caso Siri è arrivata la svolta attesa. Il presidente del Consiglio Conte, come aveva già annunciato, ha deciso di revocare l'incarico al sottosegretario ai Trasporti.

Roberto Maroni : "Su Siri deve decidere Giuseppe Conte. Se si vota Salvini dovrà staccare la spina al Governo" : "Non sono d'accordo con Giuseppe Conte quando dice di non essere arbitro". Roberto Maroni, ospite a Omnibus, su La7, afferma che il ruolo di un premier, è anche quello di fare l'arbitro: "Il presidente del Consiglio quando ci sono due posizioni diverse è lui che deve decidere, che deve assumersi la

Giuseppe Conte - capriccio su Armando Siri : "Decido io" - dal premier colpo di grazia al Governo? : La scorsa notte, nel corso di un infuocato Consiglio dei ministri, il premier grillino Giuseppe Conte ha perso la brocca: "Non siamo qui a fare i tuoi passacarte", ha urlato rivolgendosi a Matteo Salvini. Già, Conte si schiera con Luigi Di Maio: si batte come un leone per ottenere il salva-Roma. E n