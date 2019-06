GoFraintesa | dal tumore al viaggio intorno al mondo | «I sogni non vanno rimandati»

vanityfair

(Di lunedì 3 giugno 2019) IlaldiIlaldiIlaldiIlaldiIlaldiIldiIldiIldiIldiIldiIldiIldiIldiIldiè un hashtag che racconta un progetto dima soprattutto un progetto di vita: quello della travel writer e blogger Francesca Barbieri che racconta il suosu I viaggi di Fraintesa. La sua storia che inizia l’8 ottobre 2018, quando a Francesca, 36 anni, viene diagnosticato unmaligno al seno. Scoperto, banalmente, facendo una doccia. Dapprima Francesca, da buona emiliana (è una modenese treapiantata a Milano), ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.