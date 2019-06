Giuseppe Conte giura imparzialità | Non sono mica iscritto al Movimento E

Giuseppe Conte gela Salvini e Di Maio : "Se io e Tria...". La frasetta su Ue e "mercato" : sovranismo addio? : "Se il ministro dell'Economia e il premier interloquiscono con le autorità dell'Ue per evitare una procedura di infrazione che farebbe molto male, le due forze politiche non devono intervenire". Giuseppe Conte non fa un esempio a caso, parlando di "leale collaborazione" con Lega e M5s. Il riferiment

Matteo Salvini risponde subito a Giuseppe Conte : "La Lega c'è - andiamo avanti - non abbiamo tempo da perdere" : È Matteo Salvini il primo a rispondere, in tempo reale, a Giuseppe Conte. Alle 19.10, via Twitter, il leader della Lega annuncia secco: "Noi siamo pronti, vogliamo andare avanti e non abbiamo tempo da perdere, la Lega c'è". Dall'altra parte della maggioranza, tutto tace dalle parti di Luigi Di Maio.

Cosa ha detto Giuseppe Conte nella conferenza stampa sul futuro del governo : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha rivolto un ultimatum ai suoi vice, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e ai due partiti che compongono la sua maggioranza: Movimento 5 Stelle e Lega. Conte si è detto pronto a rimettere il suo mandato in caso di una mancata presa di posizione chiara e netta dei due leader. Ma cos'altro ha detto Conte?Continua a leggere

Giuseppe Conte - accelerazione verso la crisi : "Sono pronto a dimettermi - cosa devono fare Di Maio e Salvini" : Il premier Giuseppe Conte è disposto a rimettere nelle mani del presidente Sergio Mattarella il suo mandato. Nella conferenza stampa a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio chiede ufficialmente a Luigi Di Maio e Matteo Salvini "di dirmi se hanno intenzione di proseguire con lo spirito del contr

La gaffe di La7 - che chiama "Antonio" il premier Giuseppe Conte : Pina Francone Le pagine social di La7, per lanciare lo speciale dedicato alla conferenza stampa del presidente del consiglio, hanno utilizzato il nome di battesimo sbagliato Antonio Conte è il nuovo allenatore dell’Inter, non il nuovo presidente del consiglio. Già, perché il premier in carica di nome di battesimo fa Giuseppe. E così La7 ha preso una delle più classiche topiche nello scrivere le generalità del nostro primo ministro. ...

Giuseppe Conte : "Ho sottovalutato la campagna elettorale" : “Ho sottovalutato la campagna elettorale”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando durante la conferenza stampa convocata a Palazzo Chigi. Avevo sottovalutato la consultazione Europea, molto aspra e intensa. Ha finito per accreditare l’immagine di uno stallo nell’azione di governo. Ma questa è una falsità. Il governo, finita la fase uno, ha avviato la fase due che inaugura una stagione ...

La conferenza stampa di Giuseppe Conte sul futuro del governo : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato che terrà una conferenza stampa da Palazzo Chigi per parlare di "alcune cose importanti", rivolgendosi agli italiani e ai due partiti al governo: Lega e Movimento 5 Stelle. Il messaggio di Conte arriva dopo le elezioni europee e con l'obiettivo di chiarire quale sarà il futuro del governo.Continua a leggere

“O comando io - oppure andiamo a votare” : così Giuseppe Conte andrà all in : Il disperato tentativo del Presidente del Consiglio di mettere le due anime della maggioranza di fronte a un bivio: o si cambia o così non si può andare avanti, o mi date in mano le chiavi del governo, o meglio andare a elezioni subito, a settembre magari. E la prevedibile risposta dei due vicepresidente del Consiglio: si va avanti così, navigando a vista, consapevoli che tornare alle urne adesso non conviene a nessuno.Continua a leggere

Matteo Salvini tira dritto : "O si fa la Flat Tax o si muore". Avverte Giuseppe Conte prima del suo discorso : "O si tagliano le tasse a chi produce ricchezza in questo Paese o si muore". Matteo Salvini non demorde sulla Flat Tax, a maggior ragione dopo aver portato a casa dalle europee la nomina di "primo partito". E così il premier Giuseppe Conte si trova in difficoltà (più di quanto già non fosse), in mez

Governo sul filo del rasoio : il discorso di Giuseppe Conte per evitare la crisi senza via d’uscita : Il presidente del Consiglio terrà oggi pomeriggio una conferenza a palazzo Chigi per fare il punto della situazione e scongiurare una crisi di Governo senza via d'uscita. Giuseppe Conte richiamerà a responsabilità e dignità, sottolineando come non sia possibile continuare la legislatura in questo modo. Intanto la risposta dal ministero dell'Economia alla lettera della Commissione Ue è arrivata a Bruxelles.

