Giulia Bongiorno | “I magistrati devono avere equilibrio | serve un test psicologico”

Giulia Bongiorno a Tagadà : "Scontro con il M5s estenuante - siamo nel momento peggiore del governo" : "Il momento peggiore per questo governo? Questo". Il ministro della pubblica amministrazione Giulia Bongiorno, ospite di Tiziana Panella a Tagadà, su La7, spiega come questo sia "un momento di grande soddisfazione per la Lega in cui Matteo Salvini raccoglie i risultati (un bel 34 per cento)" ma "a l

Giulia Bongiorno lancia il corso di laurea per entrare direttamente nella pubblica amministrazione : Il ministro della pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, annuncia che a giugno dovrebbe essere pronto un disegno di legge che prevede l'introduzione di un corso di laurea per accedere direttamente alla pubblica amministrazione una volta terminati gli studi universitari: "Così facciamo entrare nella Pa gente di 25-26 anni".

Concorso per 17 mila maestre - c'è l'ok di Giulia Bongiorno : “Via libera a concorsi per 16.959 posti di personale docente della scuola dell’infanzia e primaria, di cui 10.624 per l’anno scolastico 2020/2021 e 6.335 per l’anno scolastico 2021/2022”, l’ok arriva direttamente in una nota del ministero della Pubblica Amministrazione.Nella nota si annuncia come il ministro Giulia Bongiorno abbia firmato il decreto con cui “il ministero ...

Giulia Bongiorno : "Nel 2019 andranno in pensione 250mila dipendenti della pubblica amministrazione" : Nel corso dell’anno andranno in pensione 250mila dipendenti della pubblica amministrazione. Lo ha detto il ministro competente, Giulia Bongiorno, intervenendo al Forum Pa: “Nel 2019 ci saranno 150 mila cessazioni con la legge Fornero e 100 mila con ‘Quota 100’, per un totale di 250 mila”, ha annunciato. Se molti dipendenti lasceranno il lavoro, ci sarà bisogno di nuove assunzioni: “Per quanto ...

Giulia Bongiorno - rivoluzione sugli "statali migranti" : "Come li assumeremo". Test e requisiti - cosa cambia : "Bloccheremo il fenomeno delle migrazioni". Giulia Bongiorno non parla di immigrazione clandestina, ma di pubblico impiego. La ministra, intervistata dal Messaggero, anticipa il suo progetto: "Concorsi territoriali basati sui singoli fabbisogni. Chi sceglie di fare quel concorso deve restare in quel

La proposta del Ministro della Funzione pubblica Giulia Bongiorno per i nuovi concorsi : In una lunga intervista rilasciata a Il Mattino, il Ministro Giulia Bongiorno è intervenuta su due temi di estrema attualità. Uno di questi riguarda un tema molto caro agli insegnanti che attendono l’adeguamento degli stipendi. Su questo fronte era stato lo stesso presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a fornire garanzie in sede di rinnovo del contratto collettivo. L’altro tema, che segue la discussione aperta dallo sblocco del ...

Giulia Bongiorno : «Ho tolto il blocco del turn over. Via libera a 250mila assunzioni nella Pubblica amministrazione» : Ministro Giulia Bongiorno, ci sono 250 mila dipendenti della Pubblica Amministrazione in uscita, tra legge Fornero e Quota 100, entro la fine del 2019: quindi arrivano 250 mila...

Giulia Bongiorno - scontro in CdM con Giuseppe Conte su Armando Siri : la lezione di diritto : Il giorno della resa dei conti in Consiglio dei Ministri, dove al centro c'è il caso Armando Siri, il sottosegretario leghista indagato per corruzione. Il CdM, indice della tensione altissima su Lega e M5s, è iniziato con grande ritardo. Il premier Giuseppe Conte, sempre più sfacciatamente grillino,

Giulia Bongiorno di ferro : "Armando Siri resti al suo posto. Non è stato condannato" : "Armando Siri resti al suo posto". Giulia Bongiorno non usa mezzi termini sul caso del sottosegretario alle infrastrutture leghista indagato per una presunta mazzetta: "Siri è stato trattato dai media come un condannato definitivo, mentre è un indagato per fatti di corruzione che ha subito chiesto d

Giulia Bongiorno inchioda i grillini manettari : "Lo sono a intermittenza" - demoliti : Il sospetto che monta di ora in ora, mentre lo scontro all'interno del governo tocca nuovi picchi di nervosismo, è che ormai la Lega sia stretta tra due fuochi, quello del Pd e quello del M5s. E proprio la reazione grillina alle indagini a carico del sottosegretario leghista Armando Siri hanno lasci

Giulia Bongiorno - ecco le cifre del suo reddito : una ricchezza clamorosa : Sono uscite le dichiarazioni dei redditi dei politici italiani e al vertice c' è sempre lui: Silvio Berlusconi. Nel 2018 il leader di Forza Italia ha dichiarato un imponibile di 48 milioni di euro. Ma se le finanze del Cav non sono certo una novità, le sorprese arrivano dai redditi dei membri del go

Ecco i redditi dei ministri gialloverde - la più ricca è Giulia Bongiorno - : Roma, 17 apr., askanews, - Il premier Giuseppe Conte nel 2018 ha dichiarato un reddito imponibile di 370.314 euro. È quanto risulta dalle dichiarazioni dei redditi del periodo d'imposta del 2017 ...

Giulia Bongiorno - la soffiata dal cuore Lega : "La scelta migliore". Dove la vuole spedire Salvini : "Non rientra nei miei progetti". Chissà se Giulia Bongiorno resisterà al pressing selvaggio di Matteo Salvini. Il leader della Lega starebbe pensando a lei, siciliana e ministra della Funzione pubblica, simbolo di Legalità e rigore, come candidata del Carroccio (e di chi si alleerà) alla poltrona di