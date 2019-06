Giro d’Italia 2019 | il bilancio dei corridori italiani | Ciccone il nome nuovo

Giro d’Italia – Che colpo per la Nippo Vini Fantini - Damiano Cima vince il trofeo Fuga Pinarello : Il corridore italiano è stato premiato con il trofeo Fuga Pinarello in virtù dei 932 km percorsi davanti al gruppo maglia rosa durante il Giro d’Italia n.102 Undici le premiazioni accolte dall’Arena di Verona, tra queste quella emozionante di Damiano Cima che ha virtualmente portato tutto il team sul podio più importante, quello del traguardo finale dell’Arena di Verona. Fabio Ferrari/LaPresse Premiato con il trofeo Fuga Pinarello in virtù ...

Giro d’Italia 2019 - Primoz Roglic : “Con tutti i problemi che ho avuto è una vittoria essere sul podio a Verona” : Ha parlato al termine dell’ultima tappa che gli ha regalato il gradino più basso del podio del Giro d’Italia lo sloveno Primoz Roglic, che grazie alla crono di Verona ha scavalcato Mikel Landa, chiudendo terzo. Il capitano della Jumbo-Visma ha rilasciato un’intervista a cyclingnews.com. Lo sloveno è comunque soddisfatto: “Certamente vedendo oggi nell’Arena così tanti tifosi sloveni, mi sembrava una vittoria, sono ...

Richard Carapaz vince il Giro d’Italia - in Ecuador esplode la festa : scene di giubilo a Playa Alta [GALLERY] : Un intero Paese ha festeggiato la vittoria di Richard Carapaz al Giro d’Italia, conquistato davanti a Nibali e Roglic La vittoria di Richard Carapaz al Giro d’Italia ha fatto felice l’intero Ecuador, che trionfa per la prima volta nella corsa a tappe italiana grazie alla ‘Locomotora‘. AFP/LaPresse Un trionfo inatteso e ancora più bello, che ha fatto letteralmente esplodere Playa Alta, luogo dove vive la ...

Giro d’Italia 2019 - Richard Carapaz bravo e furbo : ha colto l’occasione della vita. Decisivo l’errore tattico di Nibali e Roglic : La fortuna si sa, aiuta gli audaci. Un po’ di buona sorte è sicuramente stata utile ad un fenomenale Richard Carapaz per riuscire a vincere il Giro d’Italia 2019. L’ecuadoregno è stato ovviamente eccellente in salita, dove ha dimostrato di essere tra i più in palla di tutto il gruppo, ma ha sfruttato di sicuro il grosso aiuto dato dai suoi rivali, che per ben due volte l’hanno lasciato scappare via. In ogni caso un ...

Giro d’Italia 2019 : Vincenzo Nibali guarda già ai prossimi obiettivi! I record di Anquetil e Magni - le Olimpiadi e non solo… : Vincenzo Nibali ha concluso il Giro d’Italia 2019 con un ottimo secondo posto, lo Squalo sperava di poter conquistare il successo e alzare al cielo il terzo Trofeo Senza Fine ma sulla sua strada ha trovato il pimpante Richard Carapaz e una Movistar inscalfibile. Il siciliano ha terminato la propria avventura a 1’05” dall’ecuadoregno ed è riuscito a salire sul podio di una grande corsa a tappe per l’undicesima volta ...

Giro d’Italia 2019 : tutti i vincitori delle classifiche nella 102a edizione : Giro d’Italia 2019: tutti i vincitori delle classifiche nella 102a edizione Si è concluso con la cronometro di Verona il Giro d’Italia 2019, edizione numero 102. Da Bologna all’Arena della città veneta, i corridori hanno attraversato tredici regioni dello Stivale, passando per le Alpi, le Dolomiti, la Maremma in un percorso di 3546,8 km totali, criticato aspramente dal pubblico e non solo. Lo spettacolo c’è stato, ma la ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali secondo : quanti soldi ha guadagnato lo Squalo? Bella somma di consolazione : Vincenzo Nibali ha conquistato il secondo posto nel Giro d’Italia 2019, lo Squalo si è dovuto accontentare della piazza d’onore a 1’05” da Richard Carapaz: il siciliano sale sul podio di una grande corsa a tappe per l’undicesima volta in carriera confermandosi un fuoriclasse di assoluto rilievo, uno dei migliori ciclisti in circolazione a livello mondiale. Il capitano della Bahrain-Merida non è riuscito ad alzare al ...

Giro d’Italia – Carapaz commosso dopo la vittoria - la dedica ai genitori ed il grande sogno raggiunto : “ecco cosa ho provato quando ho alzato il trofeo” : Richard Carapaz commosso per la vittoria della 102ª edizione del Giro d’Italia: le parole dell’ecuadoriano della Movistar dopo la cronometro di Verona Richard Carapaz è il primo ecuadoriano a trionfare al Giro d’Italia: il ciclista della Movistar ha approfittato degli screzi tra Roglic e Nibali, che sicuramente lo avevano sottovalutato, per aggiudicarsi la 102ª edizione della Corsa Rosa. Marco Alpozzi/LaPresse Carapaz ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali : “Carapaz non ha rubato niente. Al Tour de France vedremo come starò” : Vincenzo Nibali ha concluso il Giro d’Italia 2019 al secondo posto a 1’05” dall’ecuadoriano Richard Carapaz. Si tratta del sesto podio consecutivo nella Corsa Rosa per lo Squalo, per l’undicesima volta in carriera nella top3 in una grande corsa a tappe (-2 dal record assoluto del Francese Jacques Anquetil). A 34 anni e mezzo il siciliano cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno, come dichiarato ai microfoni della ...

Giro d’Italia 2019 - quanti soldi ha guadagnato Richard Carapaz? Il vincitore gioisce con una cifra di lusso! Tutto il montepremi : Richard Carapaz ha vinto il Giro d’Italia 2019, l’ecuadoregno si è confermato come la grande rivelazione e oggi è salito sul gradino più alto del podio a Verona. Il 26enne ha compiuto un’impresa eroica e ha regalato una gioia incredibile a un’intera Nazione, l’alfiere della Movistar ha concluso con 1’05” di vantaggio su Vincenzo Nibali e ha così conquistato il primo Grande Giro della sua carriera. Il ...

Carapaz di nome e di fatto. Il Giro d’Italia 2019 va in Ecuador : Carapaz di nome e di fatto. Il Giro d’Italia 2019 va in Ecuador Ha sbaragliato la concorrenza Richard Carapaz. Non avremmo potuto immaginare lo scorso 11 maggio che il ciclista Ecuadoriano vincesse il Giro d’Italia 2019. Alla fine queste tre lunghe settimane di corsa hanno incoronato il giovane nativo di Tulcan, cittadina situata nel nord dell’Ecuador al confine con la Colombia. La sparata di Courmayeur gli ha fatto indossare ...

