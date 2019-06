Giro d’Italia 2019 | identificato l’uomo che lanciò la bici verso la corsa È un tunisino

oasport

(Di lunedì 3 giugno 2019) Una bruttissima immagine, che bisognerà dimenticare presto. Eravamo nella diciottesima tappa, quella che da Valdaora portava a Santa Maria di Sala ed ha visto trionfare Damiano Cima davanti ai velocisti. Tre corridori in fuga (oltre a Cima c’erano anche Maestri e Denz), lanciati a velocità altissime per resistere alla rimonta del gruppo. Carovana che era in quel di Conegliano quando un uomo ha gettatolaunacletta, evitata dal passaggio degli attaccanti e rimossa dalla strada dagli altri tifosi. L’autore del gestaccio è stato: è un 40enneche risiede a Vittorio Veneto e che ha anche precedenti per droga. Per lui, come riportato da Tuttoweb, è scattata la pratica di espulsione. gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per ...

