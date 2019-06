Giro d’Italia 2019 | i rimpianti di Vincenzo Nibali Tra Ceresole Reale e Courmayeur lo

oasport

(Di lunedì 3 giugno 2019) Anche ild’Italiaè andato in archivio. Il nostronon è riuscito a portare a casa la vittoria finale per 1’05”, soltanto sessantacinque secondi tra lui e la tanto ambita tripletta; ma più di così non si poteva fare davanti alla superiorità e alla tattica di Richard Carapaz e del suo Team Movistar. Un secondo posto che comunque sia vale oro, l’undicesimo podio in una grande corsa a tappe in quattordici anni di professionismo, a quasi 35 anni, quando ormai lo Squalo dello Stretto si trova all’apice di una carriera che lo ha consacrato come il faro del ciclismo italiano dell’ultimo millennio. Ma nonostante tutte le gioie che è riuscito a regalargli finora, vanno anche fatti i calcoli dei momenti esatti in cui il capitano della Bahrain-Merida si è giocato i secondi necessari per poter conquistare la 102^ edizione della Corsa ...

