Giro del Delfinato | tappe in tv su Rai Sport dal 9 al 16 giugno

(Di lunedì 3 giugno 2019) Ild’Italia si è archiviato con la vittoria di Richard Carapaz e, in attesa del Tour de France, si svolgeranno altre corse di ciclismo, tra cui il Critérium du Dauphiné. La 71ª edizione deldelsi correrà dal 9 al 162019: in programma 8, che gli appassionati potranno seguire in diretta tv su Rai. L’anno scorso vinse il britannico Geraint Thomas, che fece sua la classifica generale, prima di imporsi qualche settimana più tardi alla Grande Boucle. A completare il podio del Critérium du Dauphiné ci furono Adam Yates e Romain Bardet. Mai in passato ci sono state vittorie di corridori italiani, con il secondo posto ottenuto da Francesco Moser nel 1975 come miglior risultato. A caratterizzare la 71ª edizione ci saranno frazioni con tante salite. Tra i partecipanti in lizza per il successo finale ci saranno Chris Froome, vincitore per tre volte della ...

