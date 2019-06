Giancarlo Magalli contro Adriana Volpe | Vedremo come finisce in tribunale

Adriana Volpe vs Giancarlo Magalli : ‘Basta violenza’. La replica : ‘Nessuno vuol farti del male’ : Nuovo capitolo dell’eterna querelle tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe. La conduttrice ha reagito molto male alle immagini dell’ex collega che spara alla foto di una Volpe nel corso di una puntata di un programma di Comedy Central, scrivendo: “Si è superato il limite! Non posso tollerare quello che è andato in onda. Non è ironia, è una minaccia. Si va a sommare alla battuta: ‘Io non parlo con le bestie’, sempre ...

Giancarlo Magalli - la sorella accusata di circonvenzione d’incapace : Giancarlo Magalli accusa la sorella, Monica, di circonvenzione d’incapace e la vicenda finisce in tribunale: la donna, scrive Il Messaggero, avrebbe sottratto 800 mila euro al cugino anziano. "Induceva (il cugino, ndr) a conferire e mantenere l’incarico di gestire 800 mila euro di cui si appropriava in parte", si legge nel capo d’imputazione. Monica Magalli nella vita farebbe infatti la promotrice finanziaria e così, secondo la procura, ...

Giancarlo Magalli spara alla Volpe - ultima provocazione contro Adriana. Qui viene giù la Rai (e la tv) : Sembra un titolo acchiappaclick, ma è ciò che è realmente avvenuto nel corso della seconda puntata di CCN (Comedy Central News) il programma condotto da Saverio Raimondo in onda domani venerdì 31 maggio alle 23.00 su Comedy Central (Sky al canale 128). Nel corso dell’intervista a Giancarlo Magalli v

Giancarlo Magalli a Simona Ventura : “Quella era raccomandata e a guardarla si vedeva” : Simona Ventura è stata ospite dell’ultima puntata de I Fatti Vostri, il programma di Rai 2 condotto da Giancarlo Magalli che, mentre la intervistava, si è lasciato andare ad un’invettiva su un tema che gli sta molto a cuore: quello dei raccomandati in Rai. Parlando di Domani Sposi, programma Rai del 1988, ha ricordato come tutte e quattro le ragazze che lui scelse all’epoca come vallette ebbero poi una carriera fortunata. ...