ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2019) Ildella Cduè statonella notte tra domenica e lunedì nella sua casa a Wolfhagen, in Assia: il suo corpo è stato trovato dai familiari circa 30 minuti dopo la mezzanotte. La procura indaga per omicidio: il pm Horst Streiff ha riferito alla Bild che “è stato colpito a distanza ravvicinata” da un’arma di piccolo calibro. Un altro funzionario ha spiegato al tabloid tedesco che “si esclude il suicidio”.ladei migranti del, siper l’accoglienza dei rifugiati scontrandosi con il movimento di destra di Pegida. L'articoloilCduladelsiper l’accoglienza dei migranti proviene da Il Fatto Quotidiano.

MPenikas : FQ: Germania, ucciso il politico Cdu Walter Luebcke: durante la crisi del 2015 si batté per l’accoglienza dei migr… - GazzettaDelSud : Ucciso in Germania Walter #Luebcke, politico della Cdu che aiutò i migranti - lucafaccio : Germania, ucciso il politico Cdu Walter Luebcke: durante la crisi del 2015 si batté per l’accoglienza dei migranti… -