Gazzetta | oggi l’addio tra Sarri e il Chelsea e domani sarà ufficiale alla Juve

Gazzetta : oggi il Chelsea può liberare Sarri per la Juventus : La situazione di Sarri al Chelsea è cambiata dopo la vittoria dell’Europa League, come scrive la Gazzetta dello Sport La logica dice che il tecnico italiano dovrebbe essere confermato, soprattutto nel caso in cui dovesse scattare la squalifica per due finestre di mercato Non solo per la vittoria dunque, ma anche per le difficoltà in cui la squadra londinese si verrebbe a trovare con il mercato bloccato, chi meglio di Sarri potrebbe ...

La Gazzetta conferma : oggi potrebbe arrivare l’annuncio dell’acquisto di Di Lorenzo : La Gazzetta dello Sport conferma la notizia data già ieri sera da Sportitalia. Giovanni Di Lorenzo sembrerebbe essere il primo acquisto del Napoli sul mercato estivo e la notizia ufficiale potrebbe arrivare già in giornata. L’accordo è stato raggiunto sulla cifra di 10 milioni di euro che il club di Fabrizio Corsi riceverà per cedere il calciatore 25enne alla squadra di Ancelotti. Una trattativa già conclusa la settimana scorsa ma per la ...

Gazzetta – Giuntoli ripiomba su Lozano! Napoli forte dell’appoggio di Raiola : ADL fissa il budget : Gazzetta – Giuntoli ripiomba su Lozano, Napoli forte dell’appoggio di Raiola Lozano, Napoli forte dell’ appoggio di Raiola torna a trattare per l’ attaccante messicano. Dopo Giovanni Di Lorenzo dall’ Empoli, probabilmente il primo acquisto del club partenopeo, potrebbe arrivare Hirving Lozano, l’ attaccante esterno del Psv per il quale Carlo Ancelotti sembra avere una predilezione. E pensare che la ...

Concorso Segretari Comunali : oggi il diario della preselettiva in Gazzetta Ufficiale : oggi in Gazzetta Ufficiale è attesa la comunicazione contenente il diario della preselettiva del Concorso Segretari Comunali e Provinciali. Il bando, pubblicato lo scorso 28 dicembre, vedrà il reclutamento di 291 borsisti al corso-Concorso. Scopriamo assieme come si svolgerà la procedura selettiva. Guida completa Concorso Segretari Comunali Concorso Segretari Comunali: procedura di selezione Il Segretariato Comunale e Provinciale è un organo ...

Oggi debutta il 'nuovo' sito Gazzettadiparma.it : più moderno - più facile - più ricco : ... l'home page non sarà più suddivisa in colonne ma per blocchi tematici: in primo piano ci sarà sempre - e tanta - la cronaca locale, poi - in sequenza - spazio a quella nazionale, a sport e motori, a ...

Gazzetta : Ancelotti deciderà oggi se convocare Insigne per il Frosinone : Prosegue il brutto periodo di Lorenzo Insigne, ma chi si sarebbe aspettato un epilogo simile il 6 novembre scorso nella partita contro il PSG? Questa la domanda con cui esordisce Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport. Bastano i numeri per capire come sia cambiata la stagione di Lorenzo da quella sera, 10 gol nelle prime 14 partite contro i 3 delle ultime 24 gare. Numeri che non hanno aiutato sicuramente il calciatore ad avere serenità e il ...

Sblocca cantieri - Di Maio : "Oggi sigilliamo e mandiamo in Gazzetta il decreto" : Non è più una questione tecnica giuridica ma morale e politica. Va bene rispettare i tre gradi di giudizio, ma qui la questione è morale" ha concluso il Vicepremier.

Sblocca cantieri - Di Maio : "Oggi sigilliamo e mandiamo in Gazzetta il decreto" : In riferimento alle dichiarazioni di ieri del ministro dell'economia Giovanni Tria sul'aumento dell'Iva, il Vicepremier ha affermato che "non aumenterà". "Spero Tria sia stato frainteso - ha detto Di ...