Furto con spaccata e inseguimento | arrestato un giovane dello Zen FOTO

(Di lunedì 3 giugno 2019) La Polizia di Stato ha tratto in arresto, per il reato diaggravato in concorso, il pregiudicato palermitano 24enne Lo Iacono Nikolas, del quartiere Zen. Ilè stato inoltre denunciato per i reati di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L’arresto è stato effettuato durante la notte dagli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, al culmine di un tenacelungo le vie cittadine. Intorno alle 4:30, la quiete notturna della zona nord del capoluogo è stata spezzata dal rombo dei motori impegnati in fughe spericolate e dalle sirene bitonali delle Volanti della Polizia di Stato. Qualche minuto prima, due malviventi avevano pensato di spaccare in retromarcia la vetrina di un negozio di abbigliamento di via Aquileia, utilizzando come ariete una Fiat 500 rubata ed avevano trafugato dagli espositori decine di ...

