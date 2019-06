Francia | lavoratori in sciopero | ferma la produzione nella più grande fabbrica di Nutella

La Francia delocalizza la Psa in Polonia - a rischio lavoratori della Sevel di Atessa e indotto : Chieti - "La decisione della francese Psa di delocalizza re in Polonia la produzione di 100 mila furgoni Ducato è un forte campanello di allarme per il futuro di Sevel Atessa , 7 mila dipendenti, ma anche dell' indotto che ne conta altri 6 mila". E' quanto ha sostenuto oggi a Lanciano, in conferenza stampa, Alfredo Fegatelli, segretario regionale della Fiom Cgil. ''La preoccupazione - ha aggiunto il sindacalista - ...

Rider - la proposta : “Lavoratori riuniti in cooperative per aumentare diritti e tutele - come in Belgio e Francia” : Non più Rider comandati da un’app, pagati a cottimo e con poche tutele, ma una cooperativa di ciclo-fattorini che lavori attraverso una piattaforma digitale più equa e “bossless”, cioè senza capi. È questa l’idea che sta prendendo piede in Europa, con Belgio e Francia a fare da capofila, per risolvere il precariato estremo di chi consegna cibo a domicilio. L’obiettivo è quello di ribaltare i principi su cui si basa la gig economy attraverso il ...